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貧家女童眼癌缺醫藥費　房東討屋！企業捐助...母淚：可開刀了

▲億興企業捐贈北區家扶中心個案大紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲億興企業負責人（圖中灰色衣服）捐贈北區家扶中心個案大紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

受疫情影響，愛心捐款不如過往，許多社福團體都在苦撐，高雄市光電業者億興企業為回饋社會，長期捐贈高市北區家扶中心等社福團體，30日先捐助家扶10個案家庭急難救助及醫療救助金各一至二萬元，盼拋磚引玉，幫助個案家庭度過難關。而此次受捐助的個案，包括一名眼癌幼童的貧苦家庭。

北區家扶中心表示，眼癌幼童的家庭共有5小孩，最大讀小學5年級，因患有過動症須服藥控制，而最小的妹妹還沒讀小學，卻因雙眼罹患視網膜惡性腫瘤（視網膜母細胞瘤），目前一眼已裝義眼，但仍需前往台北就醫化療，所有療程完成約需30萬元，而媽媽為照顧小孩及配合陪同就醫，目前無法工作，全家靠爸爸打零工維生，但爸爸工作不穩定，家庭經濟十分困窘。

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▲億興企業捐贈北區家扶中心個案大紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲億興企業負責人（圖中灰色衣服）捐贈高雄北區家扶中心10個案家庭救助金 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

北區家扶中心指出，該個案近期家中租屋處因房東不願再續租，限期一個月搬家，現雖覓得一租金較便宜的租屋點，但屋況老舊須修繕，且需先付兩個月租押金，個案家庭經濟壓力沈重。

億興企業30日先捐出救助金17萬給家扶10個案，眼癌童的媽媽感動表示，「這樣下個月可以給孩子開刀了」，感謝業者的及時幫助。億興老闆表示，此次捐贈，希望小小的幫助能讓這些家庭都能獲得一些改善，能安心、快樂地過個好年。

▲億興企業捐贈北區家扶中心個案大紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼億興企業負責人（圖中灰色衣服）捐贈高雄北區家扶中心10個案家庭救助金 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲億興企業捐贈北區家扶中心個案大紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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