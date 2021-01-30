罷捷直球對決！「罹癌單親媽」劉辰芳抱病發言掉淚…一下台就吐了

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日舉辦投票，今（30日）上午9時舉行公辦電視罷免說明會，原本罷免團體發言人徐尚賢在會前表示，罷免提議領銜人劉辰芳因罹癌不適，不確定是否能夠出席；今早劉辰芳抱病親臨現場，無懼病魔選擇正面與黃捷對決，發言時還一度哽咽落淚。

▲罷免黃捷領銜人劉辰芳今早抱病到場。（圖／記者洪靖宜攝）

就在外界霧裡看花之際，今早罷免說明會如期舉行，劉辰芳也抱著病體親自前往現場，與黃捷正面對決。劉辰芳發言時清楚表達反對瘦肉精立場，「我不要我的孩子吃毒豬肉，我經歷6次化療、30次電療，深知疾病折磨的痛苦，我不要我的孩子以後也遭遇病痛的折磨。」

▼劉辰芳發言時一度哽咽落淚，拿起衛生紙擦拭淚水。（圖／記者洪靖宜攝）

劉辰芳說，有毒的食品，市議員、政府就應該為人民把關，但黃捷身為鳳山區市議員，為什麼在市議會表決全肉品瘦肉精零檢出時，卻選擇落跑，「我不求我的孩子大富大貴，只希望平平安安、健健康康長大，再苦再窮我也不要我的孩子吃毒豬肉。黃捷不承認你的錯誤，表決瘦肉精零檢出時你落跑了，你為什麼要跑？我很生氣、難過，罷免市議員已經很困難了，為什麼現在連蔡英文總統都要出來保護你，幫你欺負我們小老百姓，爭取健康有錯嗎？」

劉辰芳認為，黃捷當初競選時提出的口號就是關心健康，但她現在的所作所為，是否有反省檢討？「我只是想站出來，讓孩子知道，我會為了捍衛你們的健康，不惜生命代價，捍衛我孩子的健康。請黃捷、蔡英文體諒我一個媽媽的小小心願，我只要我的孩子健健康康長大。」

劉辰芳在發言時間還未結束時，即提早結束離場。徐尚賢表示，劉辰芳身體狀況真的很不好，「我們在說明會開始前最後一刻才接她出來，發言還沒結束，身體狀況就已不允許再繼續講下去，她才剛講完下台就嘔吐了，身體狀況是她必須要提前離場的原因。」

徐尚賢說，他本人向黃捷下戰帖，但黃捷卻只要領銜人參加公辦說明會，佔領銜人的便宜，領銜人狀況實在無法支撐下去，但礙於選罷法規定，說明會只能領銜人參加，「我也不能代表發言。」