不爽被通報虐童！高雄女竟重擊媽胸口　「1天沒道歉」下場慘了　

▲女子不滿母親向社工通報家暴，動手打對方。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／高雄報導

33歲陳姓女子因不滿56歲母親通報她家暴、不當管教女兒，擔心女兒被社工帶走，雙方爆發爭執，她一氣之下用戴佛珠的手往母親胸口暴打。事後，母親因等不到陳女道歉，氣得報警提告。高雄地院日前依傷害直系血親尊親屬罪，判陳女拘役60日，可上訴。

判決指出，陳女2019年12月18日與胞妹外出買東西，途中接到女兒班導師電話，聽聞母親向社工通報她家暴、管教不當，相當憤怒，認為一切都是不實指控，且擔心女兒被社工帶走，趕緊衝回家理論。孰料，陳女到家後，與母親爆發激烈爭執，陳女胞妹見狀，趕緊先將小姪女帶回房間避風頭，而當母親想看看孫女情況時，陳女竟以戴有佛珠的手，朝母親的胸口出拳，並推擠對方，害母親步伐不穩，整個人踉蹌後退，撞上牆壁，因而受有前胸挫傷、左肩挫傷等傷害。

對此，陳女否認犯行。不過，陳女胞姊則稱，她也有看到陳女動手打母親，但當下急著去上班，沒有注意母親傷口，後來下班當晚，母親才告知胸口會痛，且傷口有脫皮現象。

另外，陳女母親證稱，「她（陳女）打我時，我已經受傷，會痛了，但想說是自己的孩子，看她（陳女）會不會知道來道歉，結果等了一天，還是沒有來」，因此決定驗傷、提告。

高雄地院勘驗相關事證後，不採信陳女說詞，最終依傷害直系血親尊親屬罪，判陳女拘役60日，全案仍可上訴。

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