高雄發票哥中獎率曝光！網揭暗黑手法　高雄國稅局說話了

▲高雄網友爽曬發票中獎發票共33張，可獲得2萬3300元。（圖／翻攝「全聯消費經驗老實說」臉書社團）

記者許宥孺／高雄報導

財政部25日公布統一發票11-12月中獎號碼，高雄有民眾就在臉書社團大方分享，自己在2個月內中了33張發票，讓一票網友好生羨慕，但也有眼尖網友仔細查，發現疑似是「洗發票達人」。對此，高雄國稅局表示，只要有消費事實，中獎仍會給予獎金，而針對民眾4000張發票中，有33張發票中獎，與統一票中獎機率千分之六相當，但引發外界觀感不佳，國稅局會持續關注。

高雄一位民眾透過「全聯消費經驗老實說」臉書社團，分享4張中獎發票截圖，全部一共中了33張，他詢問是否能全部拿到全聯或超商兌獎。4頁中獎發票中，從六獎到三獎都有，不止中了1張1萬元，還有1張4000元、2張1000元、5張500元、24張200元，總共33張發票都幸運中獎，共拿了2萬3300元。

▲高雄發票哥11-12月狂中獎33張！（圖／翻攝「全聯消費經驗老實說」臉書社團）

網友一看紛紛驚呼「我這輩子全部加起來沒超過33張」、「羨慕」、「太強」、「炫耀文無誤」、「根本可以回本了」、「太驚人了」！不過卻有眼尖網友發現，這位民眾，疑似就是高雄洗發票的慣犯，曾在個人臉書上公開統一發票中獎張數，聲稱「這期中30張」、「這次手氣很差，連一張1000元都沒有」。

對此，高雄國稅局表示，初步了解，該位民眾會到各大超商購買，若確實有購買事實，不管消費金額多少，根據給獎辦法，只要中獎還是會給予中獎獎金。

高雄國稅局指出，該民眾約4000張統一發票中有33張發票中獎，與統一發票中獎機率約千分之6相當，引發外界有洗發票賺獎金之不佳觀感，國稅局將持續觀注。