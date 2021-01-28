快訊／剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

記者許宥孺、吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市新興區28日下午驚傳圍牆坍塌！消防局在下午4點36分獲報，位在八德二路、同愛街一棟5樓建築物突然坍塌，消防局人員抵達現場，發現為今日戲院外牆倒塌，地上滿是水泥碎石，帆布及鋼架也倒塌在地，初步了解，現場並無人員受困，警消目正協助現場疏散，一名老翁坐著輪椅從家門逃離，警消急忙詢問有無受傷，所幸老翁說「沒事！」，不過仍驚魂未定。老翁表示，事發當時完全不知道狀況，只聽到「蹦！」一聲，屋內還有兒子正在洗澡，趕緊先聯絡他。

▲新興區同愛街圍牆坍塌。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

消防局表示，外牆約15公尺、寬10尺，現場人員仍在搜救中，目前未發現有人員受傷。至於建築物突然坍塌，是否與稍早地震有關連，仍待進一步釐清。此外，一名老翁表示，「我也不知道，那時我在家裡，聽到乒乒乓乓的聲音，還想說發生什麼事，我還以為我房子塌了。」而他也提到，「我兒子一個在家、一個不在，一個剛出去10分鐘，我有叫他回來整理他房間，玻璃都碎掉了，另外一個洗澡的也還好，我有趕快打電話給他，都沒怎樣。」

另外，目前特搜隊也已經抵達現場，正於現場持搜索當中，至於事故詳細發生原因等，仍有待進一步調查釐清。

▲▼同愛路一處圍牆突坍塌。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼稍早台東近海發生地震，高雄市舊今日戲院圍牆在半小時內突然倒塌 。（圖／記者許宥孺翻攝）