高雄2家星級飯店竹笙檢出致癌重金屬鎘！衛生局下令即刻銷毀

▲高雄市衛生局會同食藥署等單位至年貨大街進行聯合稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

農曆春節腳步近，高雄市衛生局會同食藥署等單位，共同前往三鳳中街年貨大街執行食品聯合稽查，此次抽驗年節應景食品42件，其中有2件竹笙分別來自於星級飯店，均檢出重金屬「鎘」超標，衛生局已請業者將違規產品下架，並移請供應商來源轄管衛生局依法辦理。

高雄市衛生局表示，三鳳中街標示查核87家，第二波抽驗年節應景食品共計42件，含30件禽畜肉品及加工品、休閒食品4件、水產品4件、竹笙2件及蔬菜2件，檢驗項目包括防腐劑、著色劑、動物用藥、重金屬及農藥殘留等。

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▲衛生局在麗尊飯店抽驗的竹笙中檢出重金屬超標。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局在H20水京棧國際酒店抽驗的竹笙中檢出重金屬超標。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，去年12月21日到苓雅區麗尊大飯店及鼓山區H2O水京棧國際酒店進行抽驗，採樣竹笙均檢出重金屬「鎘」3 mg/kg (標準:2 mg/kg以下)與規定不符，供應廠商分別來自台北市某貿易商和台南市某商行。

高雄市衛生局表示，重金屬超過限量標準，經命限期改正複抽仍不合格，依食品安全衛生管理法第17條及第48條規定，可處新臺幣3萬到300萬元罰鍰。已請業者將違規食品下架，並移請供應商來源轄管的台北市衛生局及台南市衛生局依法辦理。

▲衛生局食品科蔡智仁科長皂黃試劑檢測。（圖／記者許宥孺翻攝）

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