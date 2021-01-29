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春節前夕威力掃蕩　雲林海巡擴大搜查岸際空屋涵洞

▲巡署中部分署第四岸巡隊指出，本次掃蕩任務動員人力計13車、36人，針對雲嘉轄區易走私、偷渡地點、岸際空屋、防風林、涵洞及岸際河道進行全面性地毯式清查。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲巡署中部分署第四岸巡隊指出，本次掃蕩任務動員人力計13車、36人，針對雲嘉轄區易走私、偷渡地點、岸際空屋、防風林、涵洞及岸際河道進行全面性地毯式清查。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆春節將至，海巡署為維護轄區海岸治安、防範不肖人士從事不法活動，海巡署中部分署第四岸巡隊特於昨（28）日針對雲嘉沿海地區岸際執行「110年春節前擴大威力掃蕩」專案任務，期能有效遏止非法，發揮最大查緝勤務效能，讓國人能夠安心的過年。

海巡署中部分署第四岸巡隊指出，本次掃蕩任務動員人力計13車、36人，針對雲嘉轄區易走私、偷渡地點、岸際空屋、防風林、涵洞及岸際河道進行全面性地毯式清查，以優勢兵力重裝巡邏，查察治安死角，杜絕不法分子利用春節前夕趁隙突破海岸防線，充分展現海巡署春節不打烊及查緝無假日之決心。

第四岸巡隊上校隊長邱仁道表示，農曆春節期間，常有不法分子覬覦民生物資需求大增，藉機走私未經合格檢驗之農漁畜產品，影響經濟秩序，也易引發食品安全問題，本隊致力徹底杜絕走私、偷渡等不法活動，全面強化邊境防疫、商港口走私查緝，以確保防疫零破口，確保國人生命財產安全。

▲巡署中部分署第四岸巡隊指出，本次掃蕩任務動員人力計13車、36人，針對雲嘉轄區易走私、偷渡地點、岸際空屋、防風林、涵洞及岸際河道進行全面性地毯式清查。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲海巡署中部分署第四岸巡隊特於昨（28）日針對雲嘉沿海地區岸際執行「110年春節前擴大威力掃蕩」專案任務。 （圖／記者蔡佩旻攝）

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