進入酒駕高峰期　屏警交通隊赴餐廳宣導「拒酒駕、保屏安」

▲屏東縣政府警察局交通隊到屏東市和樂餐廳宣導「拒酒駕、保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

年關將到，進入酒駕高峰期，全國警察即將於2月3日展開「加強重要節日安全維護工作」，其中酒駕的取締與防制是警方非常重視的項目；屏東縣政府警察局交通隊於歲末年終之際超前準備，規劃配合南區扶輪社餐會活動，在屏東市和樂餐廳辦理「拒酒駕、保平（蘋）安」防制酒駕宣導活動，向民眾宣示屏東縣取締酒駕違規「零假期、零容忍」的態度。

▲▼示範酒測、拒絕酒駕保平（蘋）安。

交通隊業務組長程大維率同員警在會中進行反酒駕宣導；，過程中，程組長分享最新酒駕法令與飲酒後身體的各種反應，讓民眾能深刻認知到酒駕防制的重要性，現場更是準備酒測器讓民眾真實體驗，透過寓教於樂的方式宣導安全觀念。

其中員警也高舉醒目反酒駕標語大型活動看板，邀請現場餐飲業者共同響應，宣導「代客叫車」或「赴宴指定駕駛」關心飲酒客人安全，另外提供香甜蘋果做為宣導品，印有相當吸晴反酒駕宣導標語的小貼紙，獲得民眾熱烈回響。

縣警局長李文章呼籲，歲末年終，冬令進補及尾牙聚餐應酬機率增高，歷年來均為酒駕案件發生之高峰期，屏東縣警方會不定時向轄區售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，讓宣導與取締並重，展現屏東縣「酒駕零假期、零容忍」的決心，以保護自己與他人的安全，讓民眾健康平安過好年。

▲Her今天推出「韓國Cocodor室內擴香瓶」200ml，原價400元、特價199元