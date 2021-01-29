小琉球8人玩立漿「僅3人上岸」　海巡急救援…外海1浬處拉回5人

記者陳崑福／屏東報導

王姓男子等8名遊客，28日在屏東縣小琉球從事立漿活動，其中5人失聯，向海巡署求援，海巡署會同琉球救難協會、消防人員全力搜救，半小時後距岸際1海浬處找到他們，救回岸上，經未受傷，順利成功完成救援任務。

▲海巡署第5岸巡隊會同琉球救難協會、消防人員找到失聯人員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼海巡救援傷者上岸。



海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所於月28日下午5時40分，接獲民眾王先生報案稱：「其與友人一行共8員從事是SUP立槳活動，目前僅有3員上岸，其5員友人失聯，請派員協尋」。

由於當時因天色漸暗視線不佳，搜救難度頗高，海巡署第七巡防區指揮部立即啟動聯合救援機制，成立應變中心，統合第五岸巡隊及第五海巡隊實施岸海聯合搜救，並聯繫「琉球海域救難協會」及「琉球區消防隊」共同投入搜救。

經過各單位全力搜索失聯海域後，於晚間6時13分由「琉球海域救難協會」於小琉球外海1浬處，發現失聯5名遊客，並將人員全數救回，經檢傷後人員均無外傷，成功完成救援任務。

第五岸巡隊指出，小琉球周邊海域均為熱門水域遊憩活動勝地，但常因一時大意未查覺潮汐海流變化，往往將自身陷於險境，再次籲請民眾至海邊戲水或從事海上遊憩活動時，務必注意自身之安全，並留意環境之變化，確保安全。

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