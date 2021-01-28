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板橋大遠百2020業績守住百億　春節福袋預購開賣，最大獎16.8萬禮券

▲板橋大遠百春節福袋。（圖／板橋大遠百提供）

▲板橋大遠百春節福袋採全數預購，線上直播開獎。（圖／板橋大遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2020年疫情年，許多百貨在下半年周慶業績因消費者無法出國，加上上半年因疫情減少出門，買氣爆發，新北板橋大遠百去年業績達100.5億元，守住百億大關，微幅成長1%，成長主力為精品、化妝品與家電，今年目標為104億元，成長3.6％，2月份推出春節優惠檔期，並開賣春節福袋，今年首度採用全預購，大獎為16.8萬元遠百商品券。

▲板橋大遠百春節福袋。（圖／板橋大遠百提供）

板橋大遠百在去年疫情年，業績仍突破百億，有1％的成長，業者表示實屬不易，上半年因民眾避免群聚，出門逛街交際意願大減，餐飲遭到重挫，預估至少有1億元的業績受影響，所幸下半年買氣均望，店內GUCCI、BOTTEGA VENETA都很熱門，精品整體有7％至8%的成長，來客數去年減少3%至5%，但客單較前年多出500元至1000元。

然而台灣疫情控制得宜，國人漸漸回復日常生活，今年餐飲仍持續汰舊換新以及有新店進駐，包括Mo-Mo-Paradise壽喜燒、韓式料理妻家房都將從4月中起進駐，熱門餐廳海底撈也擴大100個座位，達到300個座位的規模，預計2／5就可以提供服務。

板橋大遠百從2／10至3／3推出「NEW轉乾坤新春報喜」優惠檔期，包括2／10至3／3百貨服飾、名品當日累計滿5,000元送400元抵用券，遠百APP會員再加送100元抵用券；2／10至2／21館內1F國際精品當日單筆消費滿1萬元送800元抵用券；2／10至2／16大家電當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券；2／10至2／16保健器材當日單筆滿5,000元送500元抵用券。

針對今年春節福袋則因防疫，首度全改成預購，大年初一當天也將直播抽獎，讓民眾在家就可對獎，從2／1至2／11日下午六點，持全館當日單筆消費滿888元以上發票，便可用現金2,000元購買「牛轉乾坤好運袋」最大獎為遠百商品券168,000元」、還價值148,800元的OSIM V手天王按摩椅OS-890，以及78,999元的iRobot Roomba S9+掃地機器人，福袋限量2千份。

▲板橋大遠百春節福袋。（圖／板橋大遠百提供）

▲OSIM V手天王按摩椅OS-890。（圖／板橋大遠百提供）

環球購物中心Global Mall今年也推出2千個「金牛迎春福袋」，業者表示，福袋內獎項數量及總價值對比去年，皆增加10%，除了特定分店包括新北中和、南港車站、板橋車站及屏東分店推出福袋之外，首度增加線上預購方式，有200組福袋量採線上預訂，民眾免排隊可於大年初一至店內領取，售價100元至500元不等。

▲百貨牛年福袋。（圖／記者蔡惠如攝、環球購物中心、比漾廣場提供）

▲環球購物中心牛年福袋也提供部分預購。（圖／環球購物中心提供）

以中和店為例，春節福袋售價500元，最大獎為價值188,800元OSIM 4手天王按摩椅，另有價值42,900元金格名床ICA TIFFANY 雙人床墊；價值32,190元的Panasonic 468公升變頻三門電冰箱；價值19,900元LG直立洗衣機等。

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