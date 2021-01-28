【廣編】滿漢御品回來了！春節再次開賣　寒冬暖胃全新「醒麵」吃法大公開

▲強勢回歸的「滿漢御品」讓美食家極力讚賞，並表示搭配台灣極品特色茶品飲，即能加乘風味。

圖、文／統一滿漢御品提供

話題滿滿精品生活麵再度強勢登場！迎戰冬天極凍溫度，推出全新「醒麵」吃法，帶給饕客非油炸波浪麵挾帶飽滿清爽湯汁的華麗口感！美食家焦志方不僅極力讚賞，更表示若搭配台灣極品特色茶於餐前、餐後品飲，絕對能加乘滿漢御品風味。

春節進入倒數，還在煩惱要送什麼禮才不失面子嗎？高級精品生活麵代表滿漢御品一定是贈禮絕佳選擇！滿漢御品開發和監造者阿桂師表示，滿漢御品的「麵、肉、湯、酸菜、秘製辣醬」，皆是以高檔食材搭配深厚料理功力所煮出來的佳餚。其肉塊使用的是每頭牛僅有1%的牛腱肉，以古式料理（火巴）燒工法燉煮至爛，讓醬汁徹底入味，口感上滑嫩彈香，軟硬恰到好處；湯頭則加入魚萃取秘方提高鮮味。

今年台灣天氣溫度屢創新低，要品嘗滿漢御品，阿桂師建議需要「醒麵」，先以100度熱水倒進碗內等候兩分鐘，將碗內水瀝乾後，再倒入100度熱水使其軟化，就能享用到內厚外薄麵條吸附高湯後在嘴裡回味無窮的口感。

滿漢御品開賣10000碗，即日起於特定7-11門市及MOMO線上購物獨家銷售，焦志方也特別於粉絲專頁「焦哥串門子」中舉辦粉絲贈獎活動，為期一週，只要消費者在留言下方ＰＯ出與滿漢御品照片，就有機會獲得焦志方獨家推薦的「頂級茶款」，數量有限要搶要快。