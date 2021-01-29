春節長假醫療受關注！花蓮加強急重症醫護　10醫院不打烊

▲▼花蓮春節期間，協調全縣10家責任醫院加強急重症醫護人力調配，讓民眾安心過好年。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節假期自2月10日至2月16日長達7天，全國因疫情關係醫療量能備受大眾關注。花蓮為因應過年假期鄉親及觀光客就醫需求，衛生局協調全縣10家責任醫院加強年節期間急重症醫護人力調配，並提供鄉親查詢各醫療院所、洗腎中心及社區藥局春節服務時間的管道。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示， 按照往年春節期間民眾求診資料統計，最常見的醫療需求分別是腸胃不適、感冒、長者因氣溫遽變導致慢性疾病以及意外傷害等問題，而今年因為疫情因素，對於有上呼吸道或疑似新冠肺炎等症狀患者，醫院須採高規格分艙分流看診、採檢，增加更多門、急診的工作壓力。為讓大量的觀光旅遊客也能有平安年，花蓮縣十家責任醫院排定了門、急診的醫護人力，協助有緊急醫療需求的民眾。

朱家祥以身為醫師的角色，建議有慢性病的出遊或返鄉民眾，預先準備好用藥，以免假期看診排擠急重症患者所需醫療資源，讓有限的急重症醫療資源能用在搶救最危急的民眾。為降低感染風險就醫要分流，若有發燒或特殊接觸史應該在就診時主動告知醫療人員。而處於居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間的民眾有就醫需要，也要避免搭乘大眾交通工具或是計程車，可以先電話聯繫1922或花蓮縣防疫專線電話8226975，由防疫人員提供適當的就醫安排。

朱局長指出，有鑑於近期新冠肺炎疫情升溫又適逢連續假期人潮聚集流動，提醒民眾，進出醫療院所，應確實遵守戴口罩、正確勤洗手等規範，減少不必要的探病以降低傳染風險，並對辛苦的醫護人員多些體諒與包容。

持有慢性病處方箋之民眾，領藥時間若恰巧適逢春節假期，可提早領藥或至春節不打烊的社區藥局領取，在過年前備足藥品並務必定時服藥，春節提供服務的藥局名單及詳細時間同樣可至「全民健保行動快易通APP」(院所查詢/特約類別/藥局/）查詢。

朱家祥進一步表示，針對有慢性洗腎需求的民眾，花蓮縣內共有7家醫院設有洗腎中心，除星期日外仍維持預約病患洗腎服務，目前預約均已經額滿；另有五間洗腎診所，於2月10日至2月16日也提供服務，但多數診所也已經預約額滿，對於春節期間未預約而臨時有需求的民眾，請先以電話向診所確認是否還能臨時安排，建議未來返鄉民眾有洗腎需求者要儘早預約，以免有無法維持定期洗腎的問題。



花蓮縣10家醫院，包含北區：花蓮慈濟醫院、門諾醫院、衛生福利部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院，中區：台北榮民總醫院鳳林分院、衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院、門諾醫院壽豐分院，南區：台北榮民總醫院玉里分院、玉里慈濟醫院及衛生福利部玉里醫院，以及部分診所於7天的連續假期仍會提供民眾及遊客部分醫療看診服務。由於醫療院所提供門診科別及服務時段不同，有需要的民眾建議在看診前先行電話詢問，也可上花蓮縣衛生局網站http:// www.hlshb.gov.tw、健保署網站（https://www.nhi.gov.tw）或是透過下載「全民健保行動快易通APP」查詢。

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