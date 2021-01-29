疫情影響銷售「漲3成」　雲林展店明天開幕祭出12萬元床墊1元競標

▲為了「拜碼頭」，公司力挺斗六分店，祭出分店內最大張King尺寸原價12萬8千元的「秀丹卜均能型釋配床」（右）在開幕當日以一元競標。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國際爆發疫情以來，民眾減少出國、旅遊、部分民眾居家辦公，景氣受影響許多產業經濟降低，但卻有這麼一個行業銷售量不減反增。床墊專賣店李姓業者指出，疫情爆發初期其實預估會變「慘業」，但卻不然，銷售成長3成，再經市場評估選定雲林展店，明（30）日開幕將推出原價12萬元床墊讓現場民眾一元競標。

▲床枕e專家業者李伍滄指出，從去年疫情爆發開始，我們並未如預期般受到影響，業績報表呈現不減反增狀態，銷售量增加達3成。 （圖／記者蔡佩旻攝）

床枕e專家業者李伍滄指出，從去年疫情爆發開始，我們並未如預期般受到影響，業績報表呈現不減反增狀態，銷售量增加達3成，我個人認為的原因是，大家都不出門、只能夠待在家裡，或者是盡量減少出門，那待在家裡只有2到3個地方可以去，除了在客廳看電視外、廚房烹飪、再來就是臥室起居睡午覺、就寢休息。平常沒有躺這麼久的人，漸漸發現床墊與枕頭躺起來並不沒有舒適，就開始找真正適合自己的床枕。

▲業者指出一元競標的「秀丹卜均能型釋配床」，除可客製化軟硬度之外，床墊布可完全拆卸清洗，冬粉也能取出水洗，更附贈一套床墊布與下層保潔布。 （圖／記者蔡佩旻攝）

李伍滄說，在雲林工商經營研究社的友人介紹下，曾來到雲林幾次，發現雲林鄉親相當有人情味，適逢公司有展店計畫，再經過多方市場評估後，便決定將第四家分店開設於斗六市。初來乍到，為了「拜碼頭」，公司力挺斗六分店，祭出分店內最大張King尺寸原價12萬8千元的「秀丹卜均能型釋配床」在開幕當日以一元競標，優惠給現場民眾，沒標到的民眾也提供7萬8千元的優惠價選購。

▲看起來像「冬粉」的「秀丹卜」以高分子聚乙烯原料透過專利製法形成包覆空氣，讓人體躺上去宛如雲上般觸感。（圖／記者蔡佩旻攝）

李伍滄提到，其實業界一般寢具店雖受疫情連帶影響，但床墊銷售成長的原因，應是在於民眾對於「客製化」的觀念提升，公司所生產的床墊，使用看起來像「冬粉」的「秀丹卜」以高分子聚乙烯原料透過專利製法形成包覆空氣，讓人體躺上去宛如雲上般觸感。其軟硬度可分多種等級，而左右兩邊則可視夫妻兩人體重配置軟硬度。

李伍滄笑說，其實曾有消費者分享，指出，疫情以來與枕邊人相處時間提升，夜間睡眠、翻身影響枕邊人雖然一同以往，但遭白眼的機率卻因白天相處小摩擦而上升，笑稱，好的床墊除了一夜好眠其實還能拯救婚姻。

▲在友人介紹下，業者到雲林幾次，發現雲林鄉親相當有人情味，適逢公司有展店計畫，再經過多方市場評估後，便決定將第四家分店開設於斗六市。（圖／記者蔡佩旻攝）



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