　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情影響銷售「漲3成」　雲林展店明天開幕祭出12萬元床墊1元競標

▲為了「拜碼頭」，公司力挺斗六分店，祭出分店內最大張King尺寸原價12萬8千元的「秀丹卜均能型釋配床」（右）在開幕當日以一元競標。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲為了「拜碼頭」，公司力挺斗六分店，祭出分店內最大張King尺寸原價12萬8千元的「秀丹卜均能型釋配床」（右）在開幕當日以一元競標。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國際爆發疫情以來，民眾減少出國、旅遊、部分民眾居家辦公，景氣受影響許多產業經濟降低，但卻有這麼一個行業銷售量不減反增。床墊專賣店李姓業者指出，疫情爆發初期其實預估會變「慘業」，但卻不然，銷售成長3成，再經市場評估選定雲林展店，明（30）日開幕將推出原價12萬元床墊讓現場民眾一元競標。

▲為了「拜碼頭」，公司力挺斗六分店，祭出分店內最大張King尺寸原價12萬8千元的「秀丹卜均能型釋配床」（右）在開幕當日以一元競標。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲床枕e專家業者李伍滄指出，從去年疫情爆發開始，我們並未如預期般受到影響，業績報表呈現不減反增狀態，銷售量增加達3成。 （圖／記者蔡佩旻攝）

床枕e專家業者李伍滄指出，從去年疫情爆發開始，我們並未如預期般受到影響，業績報表呈現不減反增狀態，銷售量增加達3成，我個人認為的原因是，大家都不出門、只能夠待在家裡，或者是盡量減少出門，那待在家裡只有2到3個地方可以去，除了在客廳看電視外、廚房烹飪、再來就是臥室起居睡午覺、就寢休息。平常沒有躺這麼久的人，漸漸發現床墊與枕頭躺起來並不沒有舒適，就開始找真正適合自己的床枕。

▲為了「拜碼頭」，公司力挺斗六分店，祭出分店內最大張King尺寸原價12萬8千元的「秀丹卜均能型釋配床」（右）在開幕當日以一元競標。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲業者指出一元競標的「秀丹卜均能型釋配床」，除可客製化軟硬度之外，床墊布可完全拆卸清洗，冬粉也能取出水洗，更附贈一套床墊布與下層保潔布。 （圖／記者蔡佩旻攝）

李伍滄說，在雲林工商經營研究社的友人介紹下，曾來到雲林幾次，發現雲林鄉親相當有人情味，適逢公司有展店計畫，再經過多方市場評估後，便決定將第四家分店開設於斗六市。初來乍到，為了「拜碼頭」，公司力挺斗六分店，祭出分店內最大張King尺寸原價12萬8千元的「秀丹卜均能型釋配床」在開幕當日以一元競標，優惠給現場民眾，沒標到的民眾也提供7萬8千元的優惠價選購。

▲為了「拜碼頭」，公司力挺斗六分店，祭出分店內最大張King尺寸原價12萬8千元的「秀丹卜均能型釋配床」（右）在開幕當日以一元競標。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲看起來像「冬粉」的「秀丹卜」以高分子聚乙烯原料透過專利製法形成包覆空氣，讓人體躺上去宛如雲上般觸感。（圖／記者蔡佩旻攝）

李伍滄提到，其實業界一般寢具店雖受疫情連帶影響，但床墊銷售成長的原因，應是在於民眾對於「客製化」的觀念提升，公司所生產的床墊，使用看起來像「冬粉」的「秀丹卜」以高分子聚乙烯原料透過專利製法形成包覆空氣，讓人體躺上去宛如雲上般觸感。其軟硬度可分多種等級，而左右兩邊則可視夫妻兩人體重配置軟硬度。

李伍滄笑說，其實曾有消費者分享，指出，疫情以來與枕邊人相處時間提升，夜間睡眠、翻身影響枕邊人雖然一同以往，但遭白眼的機率卻因白天相處小摩擦而上升，笑稱，好的床墊除了一夜好眠其實還能拯救婚姻。

▲為了「拜碼頭」，公司力挺斗六分店，祭出分店內最大張King尺寸原價12萬8千元的「秀丹卜均能型釋配床」（右）在開幕當日以一元競標。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲在友人介紹下，業者到雲林幾次，發現雲林鄉親相當有人情味，適逢公司有展店計畫，再經過多方市場評估後，便決定將第四家分店開設於斗六市。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

「7星級飯店3D立體舒眠抗菌水洗枕」


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林高一生攀4樓外牆拍動作片...註明：未來是跑酷選手　嚇壞師長

►雲林虎尾交流道今年春節縮短管制　農曆初三初四7-19時封閉

►雲林鄉親注意　26日起進醫療院所要刷健保卡

►90度的尊重！雲林這群人鞠躬雙手奉善款　10年捐出1.3億

►獨／雲林女師當眾罵國三女「死魚」！趕出教室踢群組害罹焦慮症

ET快訊
空姐遭性侵慘死竟驗出高血壓　家屬怒要開棺挖屍
2月「六星連珠」疫情恐慌比戰爭還可怕　兩星座身體影響最大
診所醫生月薪40萬！他驚「工時還比我短」　網點出3原因
案889感染源釐清　陳時中：可能無症狀帶原者傳播
賓士追撞丟包傷者駕駛身分曝光　警：絕對有詭　
北市男隔離出關後猝死旅館　指揮中心回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節前夕威力掃蕩　雲林海巡擴大搜查岸際空屋涵洞

6000片積木堆出田中警分局縮小版　這群幼童功夫了得

不畏寒流一波波　台中榮服處寒冬送暖榮民眷22萬元

退休師溫差變化大、血糖低不適路倒　 枋警即刻救援

疫情影響銷售「漲3成」　雲林展店明天開幕祭出12萬元床墊1元競標

中央地方攜手建設沙崙智慧綠能科學城　蘇貞昌：加速台南能源轉型

新春賞「鬼滅之刃」紫藤花美景　漫遊頭城牛轉新機賞風華

廢土回填農地！集團勾結村長　「向政府申請核可」話術拐地主

承億文旅蟬連最美飯店　日月潭、高雄今年雙展店

寒流又來了！合歡山週邊路段有結冰機率　不排除封閉管制

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

春節前夕威力掃蕩　雲林海巡擴大搜查岸際空屋涵洞

6000片積木堆出田中警分局縮小版　這群幼童功夫了得

不畏寒流一波波　台中榮服處寒冬送暖榮民眷22萬元

退休師溫差變化大、血糖低不適路倒　 枋警即刻救援

疫情影響銷售「漲3成」　雲林展店明天開幕祭出12萬元床墊1元競標

中央地方攜手建設沙崙智慧綠能科學城　蘇貞昌：加速台南能源轉型

新春賞「鬼滅之刃」紫藤花美景　漫遊頭城牛轉新機賞風華

廢土回填農地！集團勾結村長　「向政府申請核可」話術拐地主

承億文旅蟬連最美飯店　日月潭、高雄今年雙展店

寒流又來了！合歡山週邊路段有結冰機率　不排除封閉管制

壽星1元爽玩劍湖山！4大春節優惠一次看　連假加碼煙火秀、賞花海

快訊／劉和然接任新北市副市長　新北防疫關鍵人物

跨越2000km！烏克蘭貓受困集裝箱3周　靠「偷吃糖果」撐到以色列

前女友爆「抓起來摔斷肩膀」留後遺症！趙駿亞怒發聲明

美廉社首度合作誠品！千元入手2款高檔酒福袋　49折限量4千組開賣

方文琳小女兒美貌曝光「遺傳媽媽水靈大眼」　配對林隆璇帥兒超登對

影／鴻海嘉年華請來蕭敬騰「全程YouTube直播」　最大獎5台價值百萬納智捷URX

台南男闖幼兒園！坐走廊椅子「脫褲搓弄15分鐘」　她目睹傻眼報警

手握「充電手機」睡覺！女子半夜慘遭電死...屍體焦黑

春節前夕威力掃蕩　雲林海巡擴大搜查岸際空屋涵洞

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

快訊／黃芳彥亡！弟哽咽：他不可能自殺

嘉義縣農會搶攻年菜市場

桃園善心人士捐100份甜點鯛魚燒挺部桃

台積電推廣模擬法庭　工程師扮國民法官　

闖關體驗認識臺灣70多餘種柑橘

大林慈濟及長庚醫院任重度級急救責任醫院

台灣首位！周元鵬獲日本小品盆栽協會認證專業講師

嘉縣春節疏運計畫

嘉市九華山地藏庵冬令救濟送暖

護國市鄰桃大消毒！新竹匡列隔離12人

誠品書店期間限定店進駐嘉美館

嘉義市春節垃圾初一至初四停止收運

承億文旅蟬連最美飯店

寒流又來！合歡山週邊路段不排除封閉管制

更多熱門

相關新聞

TOYOTA神鴨Yaris新年式開賣

TOYOTA神鴨Yaris新年式開賣

早先曾傳出全台TOYOTA Yaris陸續出現了「無車可賣／完售」的狀態；外界一般推估，總代理和泰有意在近期針對Yaris車系編成以及配備進行調整，藉此深化這款當家掀背小車的產品競爭力；果不其然，日前TOYOTA正式釋出新年式Yaris的相關資訊，在安全配備增列的條件下，全車系在台售價皆有微幅調整。

馬自達6、CX-9雙旗艦新年式登場

馬自達6、CX-9雙旗艦新年式登場

煞車吱吱叫其實很「正常」？

煞車吱吱叫其實很「正常」？

別靠道聽途說防疫啊！

別靠道聽途說防疫啊！

血庫告急盧秀燕號召民眾捲袖捐血

血庫告急盧秀燕號召民眾捲袖捐血

關鍵字：

床墊疫情銷售雲林

讀者迴響

熱門新聞

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

陸網「感謝博恩」：立功了！

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

《全明星》8成員突襲《玩很大》

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

4歲妹拉不住三寶阿公！慘遭撞飛

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面