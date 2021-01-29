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台塑丹麥技師確診假足跡瘋傳！　雲林包商無妄之災慘遭停工3日

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑嘉義新港廠丹麥籍男技師(案874)，在1月20日至醫院自費採檢，檢出陽性確診於醫院隔離治療中，消息傳出一度造成地方猜疑揣測與其有過接觸之包商工人，地方民代吳明宜有鑒於偏鄉防疫意識薄弱，於臉書貼文指疑有麥寮包商間接接觸。雖事後查證並非屬實，但卻已造成該公司遭眾人猜疑與停工三日。

▲該廠商林姓業者表示，因公司有承攬六輕廠區工作，第一時間被暫停入廠3、4日，影響公司工程期、員工工作權，傳聞造成地方人心惶惶，員工及家人都遭受異樣眼光。（圖／民眾提供）

▲廠商林姓業者無奈表示，因公司有承攬六輕廠區工作，第一時間被暫停入廠3、4日，影響公司工程期、員工工作權，傳聞造成地方人心惶惶，員工及家人都遭受異樣眼光。（圖／民眾提供）

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據指揮中心指出，丹麥籍30多歲男性(案874)，今(2021)年1月14日檢疫期滿，同日前往國內公司洽公；後1月20日至醫院自費採檢，檢出陽性確診隨即轉至醫院隔離治療。其疫調顯示，個案匡列79名接觸者，採檢了1位為陰性，居家隔離19位，其他是自主健康管理。上班的時候全程戴口罩，僅往返公司及住處。

▲該廠商林姓業者表示，因公司有承攬六輕廠區工作，第一時間被暫停入廠3、4日，影響公司工程期、員工工作權，傳聞造成地方人心惶惶，員工及家人都遭受異樣眼光。（圖／民眾提供）

▲地方代表吳明宜認為，透過Line傳來之公司及員工資訊完整，消息來源可信，便將除個資外的訊息資訊po於臉書「我是麥寮人」社團中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林麥寮地區同時傳出，某工程公司數名員工曾前往新港廠區與確診個案有間接接觸，地方代表吳明宜認為，透過Line傳來之公司及員工資訊完整，消息來源可信，便將除個資外的訊息資訊，在21日po於臉書「我是麥寮人」社團，「台塑丹麥技師新冠肺炎確診後續，麥寮工業園區目前有一外包廠商，間接曾接觸者：廠商「＊＊豐」員工計6人 該6名於17日-21日至麥寮廠塑化烯烴一廠、塑化煉油廠、台化ARO-1等施工請出入工業區及地方鄉親請遵守衛福部相開規定並請戴好口罩！」

▲該廠商林姓業者表示，因公司有承攬六輕廠區工作，第一時間被暫停入廠3、4日，影響公司工程期、員工工作權，傳聞造成地方人心惶惶，員工及家人都遭受異樣眼光。（圖／民眾提供）

▲林姓業者指出，雖獲衛生局澄清，但民眾恐慌未平息，還是接到許多電話，所以26日在臉書PO出公開聲明澄清，希望大家不要再以訛傳訛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該廠商林姓業者表示，民代所貼PO文引起地方恐慌，因公司有承攬六輕廠區工作，第一時間被暫停入廠3、4日，影響公司工程期、員工工作權，損失無法評估，造成地方人心惶惶，員工及家人都遭受異樣眼光。 林姓業者強調，雖衛生局第一時間澄清廠商沒有與確診技師有接觸，鄉代的PO文也在8小時內刪除，但民眾恐慌未平息，近日還是接到許多電話，所以他26日在臉書PO文，公開聲明澄清，希望大家不要再以訛傳訛。

雲林衛生局長曾春美表示，疫調結果包商員工確定未與技師有接觸，針對PO文目前未接獲舉報，但她再次提醒民眾不要任意散播未經查證的訊息，若有民眾舉報會移請檢警調查證，若查證屬實並造成民眾恐慌，由檢調做相關裁罰。

▲該廠商林姓業者表示，因公司有承攬六輕廠區工作，第一時間被暫停入廠3、4日，影響公司工程期、員工工作權，傳聞造成地方人心惶惶，員工及家人都遭受異樣眼光。（圖／民眾提供）

▲雲林衛生局長曾春美表示，疫調結果包商員工確定未與技師有接觸，針對PO文目前未接獲舉。
（圖／記者蔡佩旻攝）


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