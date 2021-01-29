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貨櫃屋動起來！昨採檢隔離期滿民眾506人　今下午南站全面啟用

▲▼中央支援桃園採檢貨櫃屋，提供桃園衛生局安排居家隔離期滿民眾前往進行PCR篩檢之用。（圖／指揮中心提供）

▲中央支援桃園採檢貨櫃屋，提供桃園衛生局安排居家隔離期滿民眾前往進行PCR篩檢之用。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

在部桃的部份，包含回溯在內目前居家隔離總計4033人，2月4日會進行全院採檢，包括留院員工、準備返回工作崗位者，逐步防堵病毒。為了避免採檢人數過多造成醫院雍塞，指揮中心緊急調用4~5個貨櫃屋協助採檢，指揮官陳時中表示，截至昨日共採檢506人，北站368人、南站138人，今天下午南站會全面啟用，採檢人數有望增加。

部桃群聚案件累積確診達15人，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1名外籍看護、2名出院病患、3名病患家屬；當中案889與案890感染來源仍不明，該案是從12A病房出院的患者與同住家人，和先前確診醫護無接觸且不同病房樓層。

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部桃專案病人需在隔離期滿後採檢，為避免人數眾多造成醫院壅塞，指揮中心緊急調用4~5個貨櫃屋協助採檢，一個貨櫃可分隔成4個內艙，昨日截至中午採檢120人，單日最多可採檢600至800人。

部立桃園醫院連續5天無新增病例，確診數維持15人，包含回溯在內，目前居家隔離人數共計4033人，醫院佔了286人，其中有161人在集中檢疫所、125人居家隔離；社區、回溯匡列者分別為582人與3165人。再回溯匡列的民眾中，1129人為病人、2036人為陪同家屬。而醫院匡列病患中，有256人已解隔離。

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