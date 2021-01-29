批大國超買疫苗　陳時中改稱「WHO有心缺力」：不該用商品角度看

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中昨上節目受訪談疫苗採購指出，有些大國壟斷疫苗，甚至買到國家人口4倍量，批評世衛組織（WHO）不夠力。陳時中今（29）日於指揮中心記者會中修正用詞，WHO應是「有心缺力」形成困難，但還是肯定有COVAX這樣的疫苗分配平台。

陳時中昨在節目上被問及台灣採購新冠肺炎疫苗，是否可以在3月拿到，他回應時表示，「那個先不談」，但現階段有些大國的確在壟斷疫苗，甚至買了國家人口4倍的量，這是不對的，「別人是救命的，你買在那放到壞嗎？」WHO或是聯合國雖然不夠力，但應該站出來呼籲，讓大國別超額搶購、囤積疫苗。

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陳時中表示，確實有預期疫苗會超買，但沒想到會買這麼多，「像是口罩，今天我很需要我超買五盒，沒想到有人就買了五箱」。針對批評WHO不夠力，陳時中說，可能是訪談時的用詞不太精確，WHO應該是「有心缺力」形成困難，但還是肯定有COVAX這樣的平台。

談到購買疫苗的阻礙，陳時中表示，這是多重因素，但他想表達的重點是「疫苗不應該用商品這樣的角度來看」，疫苗屬於防疫物資，每個國家應該是需要適用就好。每次有災難危機時，有人囤積搶購不然會造成不足、混亂，對於世界共同抗疫是不好的現象。

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