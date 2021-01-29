部桃事件隔離匡列增至4033人　醫院256人期滿解隔離

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院連續5天無新增病例，確診數維持15人，包含回溯在內，目前居家隔離人數共計4033人，醫院佔了286人，其中有161人在集中檢疫所、125人居家隔離；社區、回溯匡列者分別為582人與3165人。再回溯匡列的民眾中，1129人為病人、2036人為陪同家屬。而醫院匡列病患中，有256人已解隔離。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

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部桃擴大回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍三大類對象，包括（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者。

部桃專案病人需在隔離期滿後採檢，為避免人數眾多造成醫院壅塞，指揮中心緊急調用4~5個貨櫃屋協助採檢，一個貨櫃可分隔成4個內艙，昨日截至中午採檢120人，單日最多可採檢600至800人。

部桃擴大回溯原本預計匡列5000人，但目前總隔離人數僅4033人。陳時中表示，扣除聯繫不到的零星個案，已差不多匡列完成，數字會比當初預期的少，是因為匡列時有蠻多陪病者都與病人同住，所以就不需要另外匡列。

為了確保桃園醫院病毒「清零」，指揮中心28日起針對綜合大樓309人進行PCR檢測，截至昨日已採檢174人，今起也會針對環境進行檢驗。

▼0129部桃專案隔離14天人數。（圖／指揮中心提供）

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