網傳「別出門，看疫情控制狀況」還署名陳時中　本人親回「假的」

▲指揮中心呼籲假消息勿再轉傳以免觸法。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

網路流傳「別出門，看疫情控制情況」訊息，文末還屬名陳時中。中央流行疫情指揮中心今（29）日說明此為不實訊息，指揮官陳時中強調，防疫期間不會用自己名義發文，都會透過指揮中心或者記者會公布，希望大家收到訊息稍微查證，不要任意轉發。

網路流傳「別出門，看疫情控制情況！警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生！……在這場戰役中沒有局外人！在家！在家！在家！不要點贊！求轉發！ —陳時中」等訊息，指揮中心嚴正澄清這是假訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

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▲陳時中呼籲勿再轉傳假消息。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，這個訊息去年就有流通過，今年又再重新流行一次，「我要強調，這是不實訊息，個人在防疫期間不會用自己名義發文，我要發文都會透過指揮中心或者記者會對外說明，任何用我名義發文的相關訊息基本上不是我發的」。

陳時中表示，指揮中心重申，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，最高可處300萬罰款。

▼指揮中心呼籲散播假消息將會觸法。（圖／指揮中心提供）

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