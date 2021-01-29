上海返台男機場推倒女檢疫官！莊人祥：將依妨礙公務起訴

▲一名從上海返台的男子不配合機場防疫工作，竟動手將女檢疫官推倒在地。（圖／讀者提供）

記者黃凱翊／綜合報導

農曆春節將到，桃園機場近期返國旅客爆人潮，但就在機場防疫工作更加繁忙的時候，傳出有返台旅客不配合防疫，居然動手將女檢疫官推倒在地，指揮中心今天也對此事作出回應。

匿名讀者向《ETtoday新聞雲》爆料指出，上周一有名搭乘CZ3095，從上海返台的50多歲旅客，因覺得入境電子申報程序很麻煩、不會使用，未完成申報就想硬闖關，被現場檢疫人員攔阻後，居然動手推倒一名女檢疫官。

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▲▼讀者爆料，上周一名從上海返台男子不配合機場防疫，竟動手將女檢疫官推倒在地，隨後被航警帶走。（圖／讀者提供）

爆料者表示，可能因為當值的檢疫官是名20多歲女生，旅客就把檢疫官當服務員對待，女檢疫官被推倒後站了起來，還苦口婆心勸說，結果旅客還是不配合檢疫措施。據了解，動手的上海返台男子後來被航警帶去做筆錄，但該事件已造成女檢疫官內心受創。

針對此事，指揮中心發言人莊人祥表示，此事件已有請航警製作筆錄，預計之後將會依照妨礙公務起訴。陳時中補充表示，再次提醒民眾，檢疫工作是公務行為，依照傳染病防治法有明確規定不配合檢疫，將有相關處分，絕對不允許對檢疫人員等公務人員產生言語威脅或人身傷害。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（資料圖／指揮中心提供）

另外，最近指揮中心為體恤返台民眾防疫旅館供不應求，特別允許自費入住集中檢疫所，因有些位置不是旅客所想要，不少旅客就對防疫工作人員發脾氣。爆料者感嘆，政府的美意有些民眾不領情，到最後都是第一線人員承擔旅客的脾氣，「防疫工作真如寒天飲冰水，冷暖自知」。

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