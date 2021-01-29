北市男子居檢出關首日猝死旅館　指揮中心：送醫時已採檢

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名男性自上海返國，結束居家檢疫出關即與友人到中山區旅館住宿，隔日卻發現已經猝死。指揮中心今（29）日表示，該案檢疫期間沒有疑似症狀，死因檢警調查中，目前瞭解是該案送醫時有採檢，需等待檢驗結果。

該名50歲多歲男子15天前從上海回國，入住信義區防疫旅館，昨天隔離期滿出關後，隨即和友人到中山區旅館入住，今早友人要叫醒該名男子時發現無反應，緊急報案處理送醫搶救仍不治。

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指揮中心發言人莊人祥表示，該案是14日至27日檢疫，期間沒有疑似症狀，相關死因為何檢警還在調查當中，目前知道他有送醫採檢，靜待檢驗結果。

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