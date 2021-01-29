案889感染源調查！236人血清檢體結果出爐

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚案件累積15例個案，當中案889、與案890感染來源仍不明，該案是從12A病房出院的患者與同住家人，和先前確診醫護無接觸且不同病房樓層。指揮中心針對該樓層醫護236人進行血清抗體檢查，今日結果出爐，全數陰性。

部桃群聚案件累積確診達15人，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1名外籍看護、2名出院病患、3名病患家屬；當中案889與案890感染來源仍不明，該案是從12A病房出院的患者與同住家人，和先前確診醫護無接觸且不同病房樓層。

案889部桃出院病患，昨日最新進度公布病毒序列比對，發現他與其他8名病患結果一致屬於帶有L452R變異的D614G病毒，屬於單一病毒株引起的傳播事件；感染來源路徑仍不明確，指揮中心持續針對12A、B病房大外科體系等醫護、工作人員採檢抗體，初步已經有236人採檢，都是陰性。

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▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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