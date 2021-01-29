案889感染源釐清？　陳時中：不排除無症狀帶原者傳播

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

部立桃園醫院目前累積15名確診個案，指揮中心昨（28）日公布最新病毒定序結果，總計有9人完成比對，結果一致屬於帶有L452R變異的D614G病毒，屬於單一病毒株引起的傳播事件。雖然研判整起群聚為單一病毒傳播事件，但案889感染來源路徑仍不明確。對此，指揮中心在今天的記者會也再次說明，傳播媒介無論是人或物，無症狀或其他情況帶原的人再傳過來也有可能，但現在重點是把院內清零並確認安全無虞才是現今最重要的工作。

中央流行疫情指揮中心28日公布最新病毒定序結果，包含感染源不明的案889，還有外籍看護、染疫翁三女兒、10B護理人員等4人 ，也和美國境外移入者案812、首例染疫醫師案838一致，屬於主流病毒D614G帶有L452R病毒變異。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，外界曾擔心案869外籍看護是否有其他感染來源，目前透過基因定序讓大家知道都是屬於同株，可以排除其他感染來源，「可以說是單一病毒株引起的傳播事件」。

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不過，仍有醫界擔心案889是否有其他傳播鏈？對此，指揮官陳時中也說明，第一、在機構裡傳染的可能性，已經是幾乎確定的，第二、一定會是有一個媒介傳染的，無論人或物都有可能，環境上包括人的移動有接觸到，再進行觸碰，無症狀或其他情況帶原的人再傳過來也有可能，因此才會做相關環境採檢跟人員的血清檢查，也是為了要釐清這點。

但陳時中也強調，這不是現在最大的重點，既然已經確認是院內，如何將院內怎麼清零，以及確認裡面安全才是現今最重要的工作。

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