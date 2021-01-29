桃醫綜合大樓採檢「353員工＋8病人」　陳時中：今日會完成

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院群聚趨緩，連續5天無新增病例，確診者維持15人。為了確保醫院病毒「清零」，指揮中心28日起針對綜合大樓人員進行PCR檢測，截至昨日共採檢353名員工與8名病人，今日採檢作業會完成，接下來就會進行消毒，如果結果出來，會與大家報告。





部桃群聚感染爆發逾2週，指揮中心才針對綜合大樓進行採檢。陳時中解釋，這是因為一開始疫調幾乎沒發現接觸者，所以被列入完全切割區域，但為了杜絕任何可能性，才會再做另一次採檢，確保綜合大樓乾淨，之後會再進行環境消毒。

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