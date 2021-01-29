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黃芳彥舉槍自盡亡！弟弟曝「將葬在美國」：遺體不會運回台灣

記者鄧木卿／台中報導

涉及國務機要費洗錢案、前新光醫院副院長黃芳彥，在美國舉槍自盡身亡，引發國內政界嘩然。對此，黃芳彥的弟弟黃重彥表示，哥哥的遺體不會運回台灣，這樣兒子也可以就近照顧。

▲▼黃重彥。（圖／記者鄧木卿攝）

▲黃重彥表示，哥哥的遺體不會運回台灣。（圖／記者鄧木卿攝）

黃重彥指出，「哥哥到新光第二、第三年，太太就過世了，大兒子大概早一年去滑雪，也因為氣喘就過世，先後大概是民國85年以前，所以哥哥不是因為這打擊才這樣。妻子、兒子也都葬在美國，他們民國78年就過去了。」另外，黃芳彥的遺體目前已經解剖完畢，但其弟弟表示，「其實我傾向不解剖，但我不是第一順位決定的。」

陳水扁卸任後，黃芳彥因涉嫌協助前第一夫人吳淑珍藏匿鑽石、珠寶及新台幣6000萬元款項，特偵組2008年間認定違反洗錢防制法第2條第2款掩飾、寄藏他人因重大犯罪所得財物或財產上利益之罪，列為被告。

據了解，2008年3月黃芳彥搭機赴美，特偵組後來兩度以證人身分傳訊滯美不歸的黃芳彥返台說明，並多次透過他人代為聯繫，但黃芳彥並未到案，最終發布通緝，時效至民國123年1月22日。沒想到如今卻傳出其舉槍自盡的死訊，讓外界都感到相當震驚，而陳致中也表示，對此訊息感到相當遺憾。

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