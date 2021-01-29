新法上路！車輛未讓行人「最重罰6千」　致人死傷罰3.6萬再吊照

▲去年發生一起死亡車禍，肇事原因即是貨車未讓行人。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

去年7月新北新莊環狀線幸福站出口附近發生一起嚴重車禍，一對情侶在過馬路時不慎被轉彎的貨車撞上，女子不幸過世。事後交通部推動修法，提高車輛未讓行人罰則。交通部長林佳龍表示，未停讓行人先行通過者，罰鍰上限從3600元提高到6000元；因而致人受傷或死亡者，最高可罰處36,000元。

交通部修訂道路交通管理處罰條例，經法案預告60天期滿，依序回覆各界意見後，由交通部法規委員會完成審查。林佳龍昨日主持部務會報，通過修正草案，將報行政院續轉立法院審議。盼透過加重處罰的方式，強化行人路權的保障。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《道交條例》修正重點包括五大點，第一擴大適用範圍，未設置行人穿越道等設施的交岔路口，只要未告示禁止行人穿越，汽機車亦須停讓行人。

▲交通部修正道路交通處罰條例，強化保障行人。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

第二提高罰鍰，參考美日法韓法規，未停讓行人先行通過者，罰鍰上限從3600元提高到6000元；因而致人受傷或死亡者，除民刑事責任外，行政罰鍰加倍，最高可罰處36,000元。

第三提高記點點數，未停讓行人違規記點自1點提高為2點；6個月內記點達6點以上者，吊扣駕駛執照1個月；1年內經吊扣駕駛執照2次，再違反處罰條例第63條第1項各款所列條款之一者，吊銷其駕駛執照。

第四行政罰增訂需參加道路交通安全講習，汽機車行經路口不停讓行人者，需參加道路交通安全講習。

第五增訂吊扣銷駕照罰則，未停讓行人致人傷亡者，除民刑事責任外，行政罰則部分，致人受傷者吊扣駕照1年，致人重傷或死亡者，吊銷駕駛執照，3年內不得考領。