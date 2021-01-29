黃芳彥槍傷亡　胞弟曝疑點：可能「被自殺」

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

與前總統陳水扁交情匪淺、前新光醫院副院長黃芳彥因涉及國務機要費洗錢案，遭通緝長達12年，最終遠走他鄉逃往美國生活，不料卻驚傳4、5天前於加州舉槍自盡、陳屍車內。對此，黃芳彥胞弟黃重彥表示，哥哥確定是槍傷自殺，但現在最大的疑點是，事前完全沒有任何跡象，為什麼會突然出現這麼大的轉折，舉槍自盡他要表達什麼事情也沒有交代，讓大家找不到原因，令他不禁猜測「也有可能是被自殺」。

▲黃芳彥驚傳在美國加州舉槍自盡。（圖／東森新聞／黃重彥提供）

黃芳彥出生南投縣草屯鎮，家中是當地望族，一家5兄弟都是醫師，1985年扁嫂吳淑珍因車禍前往台大開刀，當時就是由黃芳彥擔任麻醉醫師，雙方從此成為莫逆之交；2000年陳水扁參選總統時、以及當選後，黃芳彥都擔任要職，但在陳水扁卸任後，黃芳彥因涉嫌協助吳淑珍藏匿鑽石、珠寶、及新台幣6000萬元款項，2008年遭列為被告，最終遠走他鄉搭上專機赴美，並於日前傳出舉槍自盡，享壽74歲。

▲黃重彥表示，哥哥突然出現如此激烈變化，且也未交代想表達何事，令人費解。（圖／記者鄧木卿攝）

黃重彥談及哥哥死訊，不解地表示，哥哥赴美後生活愜意，還有很多紅粉知己，且輕生前沒有什麼跡象，「現在最大的疑點就是，為什麼轉折這麼大，才過幾天忽然就自殺，而且是槍傷死掉，為什麼有這麼激烈變化，這個大家想不通。」

黃重彥說，哥哥有吃安眠藥入睡、以及小酌的習慣，猜想是否可能當下服藥喝酒，不勝酒力之下，連自己到車上睡覺都不知道，「當下的事情目前都不明朗，現在很確定的是，他就是槍傷自殺的啦，只是為什麼要這麼大動作，大家找不到原因，舉槍自盡要表達什麼事情他也沒有交代。」種種疑點也令黃重彥猜想，或許哥哥是「被自殺」也不一定。

此外，外界猜測黃芳彥輕生是否與妻兒過世有關？黃重彥則說，哥哥在民國82年離開台大醫院轉往新光，第2、第3年太太就過世了，而兒子則是早一年滑雪氣喘離世，這都是民國85年以前的事情了，妻兒兩人目前都葬在美國，「哥哥應該不是受到這個打擊想不開。」

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