輝瑞：疫苗可抗英國南非變種！　坦承功效稍減「仍足以殺死病毒」

▲輝瑞（Pfizer）藥廠宣布疫苗對變種病毒也有效。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

輝瑞藥廠（Pfizer）與BioNTech於27日宣布共同研發的新冠疫苗，足以對抗英國和南非變種病毒的關鍵突變，雖然相比對原始病毒作用的效果有微小差異，但並不會導致疫苗的有效性明顯降低。

綜合美國NBC、《商業內幕》（Business Insider）報導，輝瑞與BioNTech一項研究中，研究人員從接種過疫苗的人身上採取血清樣本，並將其暴露在實驗室仿製南非、英國變種病毒的3種關鍵突變而成的人工病毒之中，發現血液中產生的抗病毒蛋白抗體數量減少，但仍然足夠殺死變種病毒株。

報導指出，雖然輝瑞的研究結果帶來希望，但因為這項研究只有針對病毒刺突蛋白上的3種突變，並非南非變種病毒「501Y.V2」中的全部變異，例如，一種被認為可以逃脫抗體的「K417N變異」就沒有包含在此研究內，因此結果仍然是有限的。

▲新冠肺炎在南非發現高傳染力變種病毒501Y.V2。（圖／路透）

輝瑞表示，雖然與對抗原始新冠病毒相比，殺死仿製變種病毒的效果有微小差異，但這些差異不太可能導致疫苗的有效性明顯降低。同時，莫德納藥廠（Moderna）已宣布，莫德納疫苗能有效抵抗英國變種病毒「B.1.1.7」，卻對南非501Y.V2變種的效果較差。

對於疫苗有效性的疑慮，輝瑞26日表示，已經著手研究能預防變種病毒的加強版疫苗，而莫德納也承諾，將針對南非501Y.V2變種開發新型疫苗。輝瑞CEO布爾拉（Albert Bourla）曾向彭博社表示，每次出現一種新變種，都應該測試輝瑞疫苗是否有效，「一旦發現某種疫苗沒那麼有效，我們將非常迅速地生產出一種加強劑。」

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