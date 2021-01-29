拒幫病人買咖啡！她遭控「服務態度不佳」：只是希望醫護被認同





▲許多護理師都在第一線為了防疫努力。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

部立桃園醫院爆發群聚感染事件，因此展開5000人最大規模的隔離，不少民眾對於疫情再次升溫感到憂心之餘，同時也捐贈物資力挺第一線的醫護人員，感謝他們為全民健康的犧牲與奉獻。不過一名女護理師PO文表示，湧入物資的多寡與否並不是重點，「我們要的是全民認同」。

根據指揮中心統計，新冠肺炎疫情爆發至今，目前國內累計有899例確診病例，放眼國際可謂是交出一張漂亮的防疫成績單，不過近日部立桃園醫院爆發的群聚感染疫情，讓一名女護理師在臉書粉專「靠北護理師」表示，「身為第一線醫護人員，照護病人是我們的職責，我們要的不是要多少物資湧入，我們要的是全民的認同，不要把我們妖化」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，原 PO 也指出，老實說，儘管再多物資湧入，真正能夠分到第一線人員手上有多少？所以除了希望可以得到全民認同外，也請隔離病人配合，「我們不是 room service，不幫你買咖啡說服務態度不好」。

對此，留言處湧入眾多網友支持，「鯛民極致無恥，方便當隨便」、「雖然我不是一線醫護，但遇過要我們去啪車的」、「買咖啡...傻眼，這個服務讓人翻白眼」、「自己護理高層，也是把護理人員，當服務員對待管理」、「醫療不是服務」。