日本餐廳防疫用「紙扇」做隔間　劉寶傑驚呆：日本這樣防疫？

▲日本的餐廳為了防疫，竟然使用紙扇當作隔間。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

防疫要能夠成功，必須仰賴全民一起實踐許多小細節，才能夠達到真正的效果，向來以民族性嚴謹、細心著稱的日本，面對這一次新冠肺炎（COVID-19）的疫情卻全面潰敗，每日新增病例至少3000例，每日死亡病例也超過70例，原因竟然是嚴謹與細心根本用錯地方！政論名嘴李正皓就在新聞節目《關鍵時刻》上揭露，一間日本餐廳竟然用「紙扇」來防疫。

李正皓表示，日本在最初的疫情，其實跟台灣差不多，可是為什麼日本最後防疫竟然出了問題？有網友在網路上貼出影片，有餐廳在桌上用「紙扇」來當作防疫的隔間，而且有需要的時候還可以打開，「可是用紙扇要怎麼消毒啊？」

▲台中市府的餐廳，三面都是塑膠隔板。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）



劉寶傑表示，以中鋼與台中市府的餐廳為例，一個餐桌上前、左、右全部都有塑膠隔板，像K書中心一樣，包得密密麻麻，跟別人不會有聯絡，可是日本為了美觀，居然用和扇來做阻隔，日本這樣防疫的？

▲許多談話性節目為了防疫，座位中間也使用塑膠隔板。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）



李正皓指出，除了用紙扇之外，還有用布簾來阻隔的，新冠病毒的大小大約100奈米，完全可以穿越布簾，日本為了美觀、為了精緻，其實犧牲了很多防疫的東西。

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