柯建銘：國民黨團拖延總預算三讀　時代力量的時代早就結束

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會29日處理中華民國110年度中央政府總預算案，民進黨團總召柯建銘表示，預料國民黨團將集中在政治攻擊的面相，該表決一定會表決；時代力量黨團則維持過去作秀、抹黑、攻擊的個性，「按照時代力量所提全部去做的話，整個國家大概聽他們三個人講就好了」。

立法院長游錫堃28日召集朝野協商，完成「中華民國110年度中央政府總預算案」協商事宜，未獲共識的保留提案將待29日院會表決，力拚在臨時會結束前完成三讀程序。對此，民進黨團29日發布甲級動員令，並於上午8時30分召開黨團大會。

柯建銘29日會前受訪時表示，中央政府總預算案經過八次朝野協商，過程中看到國民黨團採取拖延安排，最遺憾的是國營事業預算案無法完成協商，希望下會期盡快通過。

▲立法院長游錫堃日前召集朝野協商，研商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜。（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘指出，今天就要表決總預算案的保留提案，預料國民黨團將集中於政治攻擊的面相，「要表決我們一定會表決」；時代力量黨團還是維持過去作秀、抹黑、攻擊的個性，提了250幾個案子很多都是做不到的，「按照時代力量所提全部去做的話，整個國家大概聽他們三個人講就好了」。

柯建銘批評，時代力量黨團只是在標示其高度道德性，但維持作秀、抹黑、攻擊的時代已經結束了，在朝野協商中應該好好談的事情，「他竟然也可以在臉書上攻擊我」，他認為時代力量的時代早就結束了，應該回到理性的方向來討論。

柯建銘也說，台灣民眾黨團所提的案件數比較少，數量只有80幾案，相對來說比較可以理性溝通。

有關國民黨團質疑今年度的中央政府總預算案中，諸多相關部會不僅未編列因應開放萊豬的整體管理預算，反要動用具緊急性質的第二預備金支應，規避預算編列與審議程序，根本是草率動支國庫，柯建銘對此則表示，萊豬是在去年底定案，今年1月才正式實施，所有行政命令的審查、法規修訂都是從去年8月28日才一路走來，「今年的預算在去年7、8月送來時當然沒有這條」。

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