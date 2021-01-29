　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘：國民黨團拖延總預算三讀　時代力量的時代早就結束

▲▼立法院臨時會 朝野協商中央政府預算 待審查各單位主管及幕僚大集合等待 游錫堃 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會29日處理中華民國110年度中央政府總預算案，民進黨團總召柯建銘表示，預料國民黨團將集中在政治攻擊的面相，該表決一定會表決；時代力量黨團則維持過去作秀、抹黑、攻擊的個性，「按照時代力量所提全部去做的話，整個國家大概聽他們三個人講就好了」。

立法院長游錫堃28日召集朝野協商，完成「中華民國110年度中央政府總預算案」協商事宜，未獲共識的保留提案將待29日院會表決，力拚在臨時會結束前完成三讀程序。對此，民進黨團29日發布甲級動員令，並於上午8時30分召開黨團大會。

柯建銘29日會前受訪時表示，中央政府總預算案經過八次朝野協商，過程中看到國民黨團採取拖延安排，最遺憾的是國營事業預算案無法完成協商，希望下會期盡快通過。

▲▼立法院臨時會 朝野協商中央政府預算 待審查各單位主管及幕僚大集合等待 游錫堃 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃日前召集朝野協商，研商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘指出，今天就要表決總預算案的保留提案，預料國民黨團將集中於政治攻擊的面相，「要表決我們一定會表決」；時代力量黨團還是維持過去作秀、抹黑、攻擊的個性，提了250幾個案子很多都是做不到的，「按照時代力量所提全部去做的話，整個國家大概聽他們三個人講就好了」。

柯建銘批評，時代力量黨團只是在標示其高度道德性，但維持作秀、抹黑、攻擊的時代已經結束了，在朝野協商中應該好好談的事情，「他竟然也可以在臉書上攻擊我」，他認為時代力量的時代早就結束了，應該回到理性的方向來討論。

柯建銘也說，台灣民眾黨團所提的案件數比較少，數量只有80幾案，相對來說比較可以理性溝通。

有關國民黨團質疑今年度的中央政府總預算案中，諸多相關部會不僅未編列因應開放萊豬的整體管理預算，反要動用具緊急性質的第二預備金支應，規避預算編列與審議程序，根本是草率動支國庫，柯建銘對此則表示，萊豬是在去年底定案，今年1月才正式實施，所有行政命令的審查、法規修訂都是從去年8月28日才一路走來，「今年的預算在去年7、8月送來時當然沒有這條」。

其他人也看了這些新聞...

蔡英文提3大防疫關鍵：守住就可以安心過年
柯文哲：千人確診例在醫院「要封城」　防超過醫療能量負荷
台北電玩展「場內容留上限7000人」　北市要求：出多少進多少

振興一下我們的美麗

ET快訊
下單2小時火鍋才送到！男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員
嫩妻「肉體付房租」房東秒履約　她認比老公強！失業尪更開心
黃芳彥槍傷亡　胞弟曝疑點：可能「被自殺」
黃芳彥曾收5、60封情書　弟曝「4大金釵」輪流赴美照顧
快訊／高雄3人沼氣中毒受困汙水槽！2命危搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃芳彥在美自盡　蘇貞昌：盼家屬能節哀、保重

快訊／新北萬金石馬拉松宣布延期至11／21　全額退費

林昶佐財報曝光！妻擁台積電「295就上車」　現金存款1521萬

擎天崗受傷母女水牛被運至金山　新北市府事前不知情

柯建銘：國民黨團拖延總預算三讀　時代力量的時代早就結束

黃芳彥疑舉槍自盡　柯文哲大吃一驚嘆扁案沒人知道真相

柯建銘：黃芳彥從不介入政治事務　國務機要費早該除罪化

黃芳彥槍傷亡　胞弟曝疑點：可能「被自殺」

黃芳彥舉槍自盡亡　她喊冤「您沒有保留珠寶、您沒有要逃亡」

黃芳彥舉槍自盡亡！弟弟曝「將葬在美國」：遺體不會運回台灣

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

黃芳彥在美自盡　蘇貞昌：盼家屬能節哀、保重

快訊／新北萬金石馬拉松宣布延期至11／21　全額退費

林昶佐財報曝光！妻擁台積電「295就上車」　現金存款1521萬

擎天崗受傷母女水牛被運至金山　新北市府事前不知情

柯建銘：國民黨團拖延總預算三讀　時代力量的時代早就結束

黃芳彥疑舉槍自盡　柯文哲大吃一驚嘆扁案沒人知道真相

柯建銘：黃芳彥從不介入政治事務　國務機要費早該除罪化

黃芳彥槍傷亡　胞弟曝疑點：可能「被自殺」

黃芳彥舉槍自盡亡　她喊冤「您沒有保留珠寶、您沒有要逃亡」

黃芳彥舉槍自盡亡！弟弟曝「將葬在美國」：遺體不會運回台灣

動工到銷售保密到家！鄰近101大樓神秘豪宅　每坪上看200萬

賴祥蔚／川普下台後　假新聞仍難解　Al＋大數據能終結假訊息嗎？

女友多吃4片牛肉！他討50元「有吃就要付錢」狠教訓：觀念真糟糕

黃芳彥在美自盡　蘇貞昌：盼家屬能節哀、保重

他胸悶、狂冒汗！3天才送急診險亡…醫曝搶命4關鍵：固定回診≠沒事

秒飛荷蘭！南投隱藏版「鬱金香花海」魔幻綻放　還能賞瀑布、走吊橋

畢爾若喊賣我「湖人勇士都想搶」　沃神曝悲情巫師一哥最新動向

快訊／新北萬金石馬拉松宣布延期至11／21　全額退費

TOYOTA神鴨Yaris微幅漲價2萬元　新年式安全配備再下放

恐怖女情人！刀捅男友還搶手機打給對方嗆聲「要讓他死」

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

黃芳彥「舉槍自盡」前最後身影曝　當地交友狀況揭曉

助扁代價大　黃芳彥離奇身亡

快訊／黃芳彥在美身亡！陳水扁回應了

黃芳彥遺體解剖完畢　舉槍自盡前孤單身影曝

天天想普篩！陳時中認：部桃首波沒驗出

沈富雄：僅黃芳彥敢幫吳淑珍掛鈴鐺

黃芳彥涉案潛逃12年　傳小兒子與他反目還賣房

黃芳彥出身望族　舉槍自盡客死他鄉

陳水扁：黃芳彥為抗煞寫遺書交待後事

快訊／黃芳彥美國車內亡　扁家20字回應了

黃暐瀚斷言罷免黃捷「8成不過」　原因有3個

更多熱門

相關新聞

柯建銘：黃芳彥不介入政治　國務機要費早該除罪

柯建銘：黃芳彥不介入政治　國務機要費早該除罪

涉及前總統陳水扁國務機要費案的新光醫院前副院長黃芳彥在美身亡，民進黨立法院黨團總召柯建銘29日表示，黃芳彥是一個非常低調、客氣的人從來不介入派系與政治，也不管民進黨的派系事務，而國務機要費本身就是特別費，早就應該除罪化。

總預算完成協商拚三讀　立院29日表決大戰

總預算完成協商拚三讀　立院29日表決大戰

如果林為洲沒有說謊的話

如果林為洲沒有說謊的話

辦公室助理居家隔離　林俊憲透露最新狀況

辦公室助理居家隔離　林俊憲透露最新狀況

立法院1職員1助理居家隔離　游錫堃回應了

立法院1職員1助理居家隔離　游錫堃回應了

關鍵字：

立法院臨時會中央政府總預算三讀柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

陸網「感謝博恩」：立功了！

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

黃芳彥「舉槍自盡」前最後身影曝　當地交友狀況揭曉

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

蒼井空自曝曾被遭知名大咖撿屍

被亡夫傳染梅毒！35歲人妻瞬間走出悲傷：渣男

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面