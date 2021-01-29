　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團新會期幹部出爐！劉世芳接幹事長、羅致政掌書記長

▲▼立法院國民參與刑事審判法草案廣泛討論，民進黨劉世芳發言。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團下會期的黨團幹部29日出爐，總召將由柯建銘續任，幹事長、書記長則分別由立委劉世芳、羅致政接掌。劉世芳受訪時表示，下會期首要處理修憲議題，希望回應國人對憲政改革的期待；羅致政則說，自己將理性與在野黨溝通，希望下會期朝野能夠理性進行議事攻防。

立法院第10屆第3會期將於2月1日起開始，民進黨團日前發文給黨團立委，請有意願擔任黨團幹部的成員，在1月15日下午5時前回傳問卷，以利後續協調及相關事宜處理。經統計，幹事長有立委陳亭妃、劉世芳、許智傑登記角逐；立委羅致政、陳歐珀、吳思瑤則分別登記參選書記長。

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,羅致政。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者李毓康攝）

民進黨團29日上午召開黨團大會，商討黨團幹部人選事宜，經過黨團成員討論定調，幹事長、書記長採一名新潮流系、一名非新潮流系人選搭配產生，確定由劉世芳接掌幹事長、羅致政擔任書記長。

對此，劉世芳受訪時表示，下會期雖然沒有預算要處理，但是要處理修憲相關議題，整體還是希望回應國人對憲政改革的期待，因此下會期需要相當多的協商與溝通，民進黨團會盡力處理這方面的問題。

劉世芳指出，有關修憲委員會的組成與提案，理念不只是針對國人，當中的重責也與外交部、陸委會有關，這都是需要慎重面對的部分，因此她認為相當重要。

羅致政則說，整個民進黨團是一個團隊，黨團幹部在對外說明、對內溝通都扮演很重要的角色，也是黨政之間的協調，自己將理性與在野黨溝通 ，也希望下會期朝野能夠理性地進行議事攻防。

其他人也看了這些新聞...

► 黃芳彥「持槍自盡」頭部中彈身亡　南加州法醫證實
► 黃芳彥遺體解剖完畢　舉槍自盡前孤單身影曝「最近一年不快樂」
► 「僅黃芳彥敢幫吳淑珍掛鈴鐺」　沈富雄曾勸：不值為扁流落他鄉

相關新聞...

► 黃芳彥在美身亡　蘇貞昌驚訝 ：望家屬節哀保重
► 黃芳彥疑舉槍自盡　柯文哲大吃一驚嘆扁案沒人知道真相
► 柯建銘：黃芳彥從不介入政治事務　國務機要費早該除罪化

振興一下我們的美麗

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／本土+0「部桃連5天零確診」　增4例境外移入
LIVE／北市男隔離出關後突暴斃　陳時中最新說明
阿沁喊話前女友Faye「世紀同台」　老婆花花回應了
菜單見「荸薺」怎唸？他喊「我要ㄅㄛˊㄑ一ˇ」尷尬了
北市醫院驚見病床色狼　連摸女病患4天！2個月後死了
4種夢是大禍將至預兆　夢到「它」可能出車禍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

唐鳳存款36萬負債1800多萬　顧立雄擁市價1.3億北投土地

民進黨團新會期幹部出爐！劉世芳接幹事長、羅致政掌書記長

搭起來！淡海輕軌2月刷行動支付全免費

逃亡美下場「劈腿、黑吃黑、淪肥羊」　邱毅早料黃芳彥：能撐多久？

最後通話曝光！弟弟悲談「黃芳彥自盡心情」：他很擔心台灣疫情

未返台是天意？　她為黃芳彥喊冤「您沒有保留珠寶、沒有要逃亡」

扁家超級心腹！珍要藏8億只找黃芳彥　府內金融鉅子密會：頭抱著燒

侯友宜帶隊開拆塭仔圳「鐵皮屋城市門戶」：這一刻居民等了50年！

黃芳彥被自殺？　黃智賢揪疑點：他不在，是不是很多人會更安心？

憶黃芳彥有「救母之恩」！陳致中：上一輩風雨隨肉體歸於塵土

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

唐鳳存款36萬負債1800多萬　顧立雄擁市價1.3億北投土地

民進黨團新會期幹部出爐！劉世芳接幹事長、羅致政掌書記長

搭起來！淡海輕軌2月刷行動支付全免費

逃亡美下場「劈腿、黑吃黑、淪肥羊」　邱毅早料黃芳彥：能撐多久？

最後通話曝光！弟弟悲談「黃芳彥自盡心情」：他很擔心台灣疫情

未返台是天意？　她為黃芳彥喊冤「您沒有保留珠寶、沒有要逃亡」

扁家超級心腹！珍要藏8億只找黃芳彥　府內金融鉅子密會：頭抱著燒

侯友宜帶隊開拆塭仔圳「鐵皮屋城市門戶」：這一刻居民等了50年！

黃芳彥被自殺？　黃智賢揪疑點：他不在，是不是很多人會更安心？

憶黃芳彥有「救母之恩」！陳致中：上一輩風雨隨肉體歸於塵土

廣東GDP為台灣2.62倍　完成鄧小平20年超越四小龍之志

部桃事件隔離匡列增至4033人　醫院256人期滿解隔離

2/1起搭車禁止飲食！大眾運輸「5大防疫措施」升級

kitty穿乳牛裝爆Q！小7最新「三麗鷗醫療口罩」　3款花色下周開賣

新國巨艦隊蓄勢待發

快訊／蘇震清可以回家了！涉貪2580萬　法官裁准1000萬交保

快訊／本土+0「部桃連5天零確診」　增4例境外移入

65.9 萬起Nissan Tiida新年式展間實拍！CVT升級＆導入數位後視鏡

日本皮膚科醫師：加速衰老的「10種食物」，少碰為妙！

高雄發票哥超高中獎率曝光！4000張中33張　高雄國稅局說話了

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

黃芳彥「舉槍自盡」前最後身影曝　當地交友狀況揭曉

助扁代價大　黃芳彥離奇身亡

快訊／黃芳彥在美身亡！陳水扁回應了

黃芳彥遺體解剖完畢　舉槍自盡前孤單身影曝

林昶佐財產曝光　妻擁台積電295就上車

沈富雄：僅黃芳彥敢幫吳淑珍掛鈴鐺

天天想普篩！陳時中認：部桃首波沒驗出

黃芳彥出身望族　舉槍自盡客死他鄉

黃芳彥涉案潛逃12年　傳小兒子與他反目還賣房

黃芳彥輕生！胞弟：或許「被自殺」也不一定

黃芳彥弟曝「台灣4大金釵」輪流赴美照顧哥哥

更多熱門

相關新聞

柯建銘：國民黨團拖延總預算三讀　時代力量的時代早就結束

柯建銘：國民黨團拖延總預算三讀　時代力量的時代早就結束

立法院臨時會29日將處理中華民國110年度中央政府總預算案，民進黨團總召柯建銘表示，預料國民黨團將集中在政治攻擊的面相，該表決一定會表決；時代力量黨團則維持過去作秀、抹黑、攻擊的個性，「按照時代力量所提全部去做的話，整個國家大概聽他們三個人講就好了」。

總預算完成協商拚三讀　立院29日表決大戰

總預算完成協商拚三讀　立院29日表決大戰

如果林為洲沒有說謊的話

如果林為洲沒有說謊的話

辦公室助理居家隔離　林俊憲透露最新狀況

辦公室助理居家隔離　林俊憲透露最新狀況

立法院1職員1助理居家隔離　游錫堃回應了

立法院1職員1助理居家隔離　游錫堃回應了

關鍵字：

立法院民進黨團劉世芳羅致政

讀者迴響

熱門新聞

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

陸網「感謝博恩」：立功了！

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

《全明星》8成員突襲《玩很大》

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

4歲妹拉不住三寶阿公！慘遭撞飛

黃芳彥「舉槍自盡」前最後身影曝　當地交友狀況揭曉

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面