民進黨團新會期幹部出爐！劉世芳接幹事長、羅致政掌書記長

▲民進黨立委劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團下會期的黨團幹部29日出爐，總召將由柯建銘續任，幹事長、書記長則分別由立委劉世芳、羅致政接掌。劉世芳受訪時表示，下會期首要處理修憲議題，希望回應國人對憲政改革的期待；羅致政則說，自己將理性與在野黨溝通，希望下會期朝野能夠理性進行議事攻防。

立法院第10屆第3會期將於2月1日起開始，民進黨團日前發文給黨團立委，請有意願擔任黨團幹部的成員，在1月15日下午5時前回傳問卷，以利後續協調及相關事宜處理。經統計，幹事長有立委陳亭妃、劉世芳、許智傑登記角逐；立委羅致政、陳歐珀、吳思瑤則分別登記參選書記長。

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者李毓康攝）



民進黨團29日上午召開黨團大會，商討黨團幹部人選事宜，經過黨團成員討論定調，幹事長、書記長採一名新潮流系、一名非新潮流系人選搭配產生，確定由劉世芳接掌幹事長、羅致政擔任書記長。

對此，劉世芳受訪時表示，下會期雖然沒有預算要處理，但是要處理修憲相關議題，整體還是希望回應國人對憲政改革的期待，因此下會期需要相當多的協商與溝通，民進黨團會盡力處理這方面的問題。

劉世芳指出，有關修憲委員會的組成與提案，理念不只是針對國人，當中的重責也與外交部、陸委會有關，這都是需要慎重面對的部分，因此她認為相當重要。

羅致政則說，整個民進黨團是一個團隊，黨團幹部在對外說明、對內溝通都扮演很重要的角色，也是黨政之間的協調，自己將理性與在野黨溝通 ，也希望下會期朝野能夠理性地進行議事攻防。

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