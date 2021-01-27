立院1職員1助理居家隔離　游錫堃、林俊憲透露最新狀況

▲立法院委員研究大樓。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，立法院分別有一名收發室女員工、民進黨立委林俊憲一名國會助理正在居家隔離。對此，林俊憲27日受訪時透露，這位助理目前的狀況一切OK；立法院長游錫堃則說，立法院的兩位員工、助理都已經採取隔離，身體狀況都很好、沒有問題。

桃園醫院爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心24日起擴大回溯居家隔離對象，人數達5000人，立法院收發室一名女性職員、林俊憲辦公室一名助理因屬於相關接觸者居家隔離措施的範圍，目前正在居家隔離中。

▲民進黨立委林俊憲國會辦公室。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，林俊憲27日受訪時表示，自己辦公室的這位助理在1月中、10幾天前，因為曾經到過桃園這家醫院探病，所以後來在防疫中心擴大匡列5000多人的時候，必須要自主居家隔離，這位助理有立即向辦公室回報，辦公室也有依規定向立法院人事處報告這件事。

林俊憲指出，辦公室也要求這位助理，必須確實遵守自主居家隔離的各項事情，同時立法院在更早之前，就有針對凡是委員、助理住在桃園的辦公室都要消毒，而在這件事以後，立法院也已經進行多次消毒。

林俊憲說，這位助理每天都必須依照規定，向相關單位、辦公室回報狀況，「目前一切都還很OK」，他也認為防疫要從嚴、從寬部署，只要有相關規定，任何人都應該遵守。

游錫堃27日受訪時則表示，立法院配合中央流行疫情指揮中心處理，立法院的兩位員工、助理都已經採取隔離，身體狀況都很好、沒有問題，立法院還是採取最嚴謹的態度，配合指揮中心的防疫措施進行，「如果一發現有什麼不對，我們一定想辦法隔離，該隔離就隔離」。

有關立法院的消毒措施，游錫堃說，這方面總務處做的很好，朝野協商考量到防疫，地點也已經從議場三樓移至紅樓302會議室，這邊空間比較寬敞，也希望朝野在兼顧抗疫的情況下，盡快通過110年度中央政府總預算，大家一起來努力。

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