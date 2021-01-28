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春節前食安稽查啟動　雲林農業處抽檢肉原料＋衛生局抽驗牲畜內臟

▲雲林縣長張麗善和譽理事長巫錦豐共同示範藥膳養生料理四物排骨燉煮教學，呼籲民眾在寒冷的冬天，配合藥膳包，燉煮養生藥膳料理務必選購安全食材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善和譽理事長巫錦豐共同示範藥膳養生料理四物排骨燉煮教學，呼籲民眾在寒冷的冬天，配合藥膳包，燉煮養生藥膳料理務必選購安全食材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣衛生局今(28)日辦理「食安心過好年藥膳養生揪你來」記者會，透過邀請布袋戲演出「如何選購安全零瘦肉精豬原料」，用簡單又風趣的方式，傳達「零瘦肉精聯盟」、「雲林良品豬肉」以及「區塊鏈溯源計畫」，只要是國產豬肉、雲林「零瘦肉精聯盟」的產品，安全與品質有保證。

雲林縣中藥商業同業公會常務理事張武訓，說明如何選購中藥材，讓民眾了解如何選購中藥材；雲林縣長張麗善和譽理事長巫錦豐共同示範藥膳養生料理四物排骨燉煮教學，燉煮過程香味四溢，呼籲民眾在寒冷的冬天，配合藥膳包，燉煮養生藥膳料理務必選購安全食材。

食安展示，包括「年節食品選購四要領五原則、常見的食品廣告違規廣告詞、萊豬包圍網雲林這麼做」等宣導。衛生局2020年12月起展開110年度春節稽查專案，針對年菜餐廳業者、網購年節食品製造業者、大賣場、超市、傳統市場、南北貨、雜貨店等業別稽查抽驗，總計抽驗115件，其中包括生禽畜內臟等肉製品46件，16件尚在檢驗中，餘檢驗結果均與規定相符。

▲雲林縣長張麗善和譽理事長巫錦豐共同示範藥膳養生料理四物排骨燉煮教學，呼籲民眾在寒冷的冬天，配合藥膳包，燉煮養生藥膳料理務必選購安全食材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲食安展示，包括「年節食品選購四要領五原則、常見的食品廣告違規廣告詞、萊豬包圍網雲林這麼做」等宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

春節稽查，除對加強加工製造業、販售業、餐飲業、加入零瘦肉精聯盟業者等進行抽驗，確保所有產品來源、標示、外觀、包裝、色澤及添加物等安全無虞；此外，也比對國外輸入業者並追蹤下游廠商，從源頭到販售掌握流向，及追溯、追蹤管理資訊或紀錄，並提升所有業者自主管理意識和規範，另外，農業處檢測311件原料肉10項類藥劑殘留狀況，受檢品項全數合格。

目前全球疫情嚴峻，雲林縣衛生局提醒，每個人都應提高警覺，出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

▲雲林縣長張麗善和譽理事長巫錦豐共同示範藥膳養生料理四物排骨燉煮教學，呼籲民眾在寒冷的冬天，配合藥膳包，燉煮養生藥膳料理務必選購安全食材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣中藥商業同業公會說明如何選購中藥材，讓民眾了解如何選購中藥材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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