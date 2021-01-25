教團控營養午餐食材費僅「2瓶養樂多」　25.7%用不具三章一Ｑ豬肉

▲教團認為，部分縣市要吃到像北部一樣的新鮮雞腿肉等是奢侈的事。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

全國家長會長聯盟今（25日）開記者會表示，近來有報導部分縣市營養午餐因經費不足常常吃不到一塊分切肉，要吃到像北部一樣的新鮮雞腿肉等更是奢侈的事，其中食材成本低於20元甚至來到16.5元，只有2瓶養樂多的價錢，因而連吃兩年冷凍雞肉，加上營養師嚴重不足等非常誇張的問題，籲政府及社會各界重視此議題，以維護、促進全國學童健康。

全長聯指出，以嘉義縣為例，每月家長繳納700元，換算每餐費用約32元左右，而因為當地有在地農產與聯合採購的因素，食材成本落在65%-70%約當16、17元，即使加上三章一Ｑ，獎勵提高為6元情況下，食材成本仍然偏低許多，其肇始因於超過30%成本為經營的管銷板塊，被用於勞務成本、場地租金、水電瓦斯及設備折舊和定期維修。在總經費遭到壓縮的狀況下，一方面造成現場工作人員低薪、高體力勞動，另一方面造成食材品質不佳、缺乏營養價值與多元變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全長聯表示，農委會委託台灣優良農產品發展協會應用校園食材登錄平台登載資訊，統計至108學年度第2學期，國中小仍有25.7%使用不具三章一Ｑ之豬肉食材，不具三章一Ｑ無法溯源，而採購契約要求國產豬，食材成本又超低，極可能只能買到混雜加工與調理肉品。

▲全國家長會長聯盟控營養午餐食材費僅「2瓶養樂多」！（圖／全國家長會長聯盟提供）



全長聯建議，應仿造日本營養午餐制度，將家長繳納費用100%應用在食材原料上，由政府補助相關人事費用等，以解決經費相互排擠現象，讓學童吃得更加營養、健康。學校營養午餐更要儘速推動專法，統一標準與保障食安，並進行食安教育、食材教育等，全台灣目前6都16縣市有22種辦法，而每天供應180萬份學校午餐的中央層級法規僅有《學校衛生法》第22條與第23條作為依據。

全國中小學校長協會理事長張信務強調，照顧孩子健康成長是大家共同的責任，近來各項物價上漲，面對日趨嚴峻的困境，除招標不易，食材供應更讓外界擔心；綜觀全國各級學校校長、相關人員辦理學生午餐採購都非常用心，然因費用過低，絕不能將責任歸咎於學校；建議應由縣市政府、學校、家長代表、供應商等研討適切的費用與採購方式，呼籲政府必需重視！全長聯則認為嘉義縣所呈現問題只是冰山一隅，中央必須超前部屬，全面檢討與修正，才能照顧所有學童。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉認為，相關資訊應公開透明，午餐費用每一個縣市不同調，甚至同一縣市，各校狀況仍有不同，雖然地方自治，仍可以用一平台説清楚。同樣的人力，同樣的價錢，學校午餐品質仍大不同，營養午餐食材及費用應公開透明。