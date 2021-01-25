　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教團控營養午餐食材費僅「2瓶養樂多」　25.7%用不具三章一Ｑ豬肉

▲▼台北市西松國小小學生營養午餐用餐情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲教團認為，部分縣市要吃到像北部一樣的新鮮雞腿肉等是奢侈的事。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

全國家長會長聯盟今（25日）開記者會表示，近來有報導部分縣市營養午餐因經費不足常常吃不到一塊分切肉，要吃到像北部一樣的新鮮雞腿肉等更是奢侈的事，其中食材成本低於20元甚至來到16.5元，只有2瓶養樂多的價錢，因而連吃兩年冷凍雞肉，加上營養師嚴重不足等非常誇張的問題，籲政府及社會各界重視此議題，以維護、促進全國學童健康。

全長聯指出，以嘉義縣為例，每月家長繳納700元，換算每餐費用約32元左右，而因為當地有在地農產與聯合採購的因素，食材成本落在65%-70%約當16、17元，即使加上三章一Ｑ，獎勵提高為6元情況下，食材成本仍然偏低許多，其肇始因於超過30%成本為經營的管銷板塊，被用於勞務成本、場地租金、水電瓦斯及設備折舊和定期維修。在總經費遭到壓縮的狀況下，一方面造成現場工作人員低薪、高體力勞動，另一方面造成食材品質不佳、缺乏營養價值與多元變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全長聯表示，農委會委託台灣優良農產品發展協會應用校園食材登錄平台登載資訊，統計至108學年度第2學期，國中小仍有25.7%使用不具三章一Ｑ之豬肉食材，不具三章一Ｑ無法溯源，而採購契約要求國產豬，食材成本又超低，極可能只能買到混雜加工與調理肉品。

▲▼全國家長會長聯盟控營養午餐食材費僅「2瓶養樂多」！。（圖／全國家長會長聯盟提供）

▲全國家長會長聯盟控營養午餐食材費僅「2瓶養樂多」！（圖／全國家長會長聯盟提供）

全長聯建議，應仿造日本營養午餐制度，將家長繳納費用100%應用在食材原料上，由政府補助相關人事費用等，以解決經費相互排擠現象，讓學童吃得更加營養、健康。學校營養午餐更要儘速推動專法，統一標準與保障食安，並進行食安教育、食材教育等，全台灣目前6都16縣市有22種辦法，而每天供應180萬份學校午餐的中央層級法規僅有《學校衛生法》第22條與第23條作為依據。

全國中小學校長協會理事長張信務強調，照顧孩子健康成長是大家共同的責任，近來各項物價上漲，面對日趨嚴峻的困境，除招標不易，食材供應更讓外界擔心；綜觀全國各級學校校長、相關人員辦理學生午餐採購都非常用心，然因費用過低，絕不能將責任歸咎於學校；建議應由縣市政府、學校、家長代表、供應商等研討適切的費用與採購方式，呼籲政府必需重視！全長聯則認為嘉義縣所呈現問題只是冰山一隅，中央必須超前部屬，全面檢討與修正，才能照顧所有學童。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉認為，相關資訊應公開透明，午餐費用每一個縣市不同調，甚至同一縣市，各校狀況仍有不同，雖然地方自治，仍可以用一平台説清楚。同樣的人力，同樣的價錢，學校午餐品質仍大不同，營養午餐食材及費用應公開透明。

ET快訊
案889、890足跡公布！　去過全聯、大湳市場
快訊／指揮中心擴大回溯撥出578通電話　30人還未聯繫上
LIVE／部桃2周15例隔離5000人　陳時中說明
3女8男摩鐵激戰！21歲女大生進房通殺　他帶女友觀戰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4大QA一次看！居家隔離措施民眾搞不懂　1922專線一夜接1萬通電話

快訊／曾去八德區大湳市場、全聯！　案889、890詳細足跡曝光

1922專線被打爆！人力急增至213人　接了1.2萬多通

快訊／指揮中心擴大回溯撥出578通電話　30人還未聯繫上！

雲林桶仔雞業者北上打氣　600份滴雞精配送部桃

不是不怕！1個人才敢偷哭…部桃護理師打氣：一起為我們的家努力

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐！　千萬大獎得主看這裡

交通大學校牌接連拆除　校友不捨搶最後一拍

LIVE／部桃2周15例！急追2確診足跡、感染源　陳時中說明

宜蘭搶買「防疫神單」　民眾：求一個不幸中鏢基本保障

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

日達人教做羊毛氈「天竺鼠車車」 還原4角色致敬原作！網讚超精細

4大QA一次看！居家隔離措施民眾搞不懂　1922專線一夜接1萬通電話

快訊／曾去八德區大湳市場、全聯！　案889、890詳細足跡曝光

1922專線被打爆！人力急增至213人　接了1.2萬多通

快訊／指揮中心擴大回溯撥出578通電話　30人還未聯繫上！

雲林桶仔雞業者北上打氣　600份滴雞精配送部桃

不是不怕！1個人才敢偷哭…部桃護理師打氣：一起為我們的家努力

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐！　千萬大獎得主看這裡

交通大學校牌接連拆除　校友不捨搶最後一拍

LIVE／部桃2周15例！急追2確診足跡、感染源　陳時中說明

宜蘭搶買「防疫神單」　民眾：求一個不幸中鏢基本保障

王令麟邀東森直消皇冠級經銷商參與自然美產學高峰會　經銷商：挑戰60億信心倍增！

社區綠化環境超美！屋主心動付頭款…入住才知「隔壁是福地」

4大QA一次看！居家隔離措施民眾搞不懂　1922專線一夜接1萬通電話

潭子潭興路路基下陷危及安全　楊瓊瓔爭取上千萬經費盡速鋪平

侯昌明血糖飆高「糖尿病邊緣」侯賽蕾嚴格把關：剩7年一起旅遊

快訊／曾去八德區大湳市場、全聯！　案889、890詳細足跡曝光

1922專線被打爆！人力急增至213人　接了1.2萬多通

蔡瑞雪：呼吸不舒服⋯　公路遇車禍「傳出嚴重燒焦味」

快訊／指揮中心擴大回溯撥出578通電話　30人還未聯繫上！

陳志強「自然捲」回歸！　林萱瑜一看笑問：去當驅魔人？

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

生活熱門新聞

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

下波極冷時間曝　最低溫急探8°C

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

他千字轟「台灣不禁出國」網推爆

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

隔離5000人！醫預言「最恐怖時間點」

SARS殉職護理長遺屬揭17年血淚示警

強烈冷氣團報到時間曝！　「先濕後乾」凍3天探9度

5000人隔離有好消息　前台大醫曝疫情關鍵：有樂觀理由

更多熱門

相關新聞

營養師親授「火鍋減肥攻略」

營養師親授「火鍋減肥攻略」

天冷就讓人想吃熱呼呼的火鍋，只不過每每到冬季這些美食誘惑也是讓人發胖的致命兇手！或許大多數人都知道，火鍋屬於高熱量美食，甚至坊間更流傳出＂不喝湯就能瘦＂的減肥小祕方～只是這樣吃真的能減肥嗎？營養師親授＂火鍋減肥攻略＂，不只火鍋也能不怕胖，原來湯底、醬料選擇皆大有學問！

全國蓮霧王「東港黃國霖」　蜜棗王「大社蘇信誠」

全國蓮霧王「東港黃國霖」　蜜棗王「大社蘇信誠」

寒流來讓豬價漲！國民黨1句反問農委會

寒流來讓豬價漲！國民黨1句反問農委會

豬價較去年同期漲2成　國民黨怒轟

豬價較去年同期漲2成　國民黨怒轟

蜜棗「雪麗」種曝　拍賣價每公斤300元↑

蜜棗「雪麗」種曝　拍賣價每公斤300元↑

關鍵字：

全國家長會長聯盟董氏基金會營養午餐農委會養樂多營養師冷凍雞肉三章一Ｑ豬肉

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

《玩很大》未播先道歉！

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

快訊／搶買「防疫神單」排隊奇景再現！　婦人：好怕買不到

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

獨／鴻海開企業避桃第一槍！　住桃園員工規定在家上班

等304天見到楊丞琳！李榮浩：韭菜盒子吃4個

下波極冷時間曝　最低溫急探8°C

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面