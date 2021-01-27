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雲林虎尾交流道今年春節縮短管制　農曆初三初四7-19時封閉

▲2021年春節連續假期自2月10日起至2月16日共7天，交通部公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所協調各相關單位、地方警察及客運業者參與疏運工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2021年春節連續假期自2月10日起至2月16日共7天，交通部公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所協調各相關單位、地方警察及客運業者參與疏運工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2021年春節連續假期自2月10日起至2月16日共7天，交通部公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所協調各相關單位、地方警察及客運業者參與疏運工作。今（27）日召開說明，「籲請民眾做好行前規劃，多搭乘大眾運輸，避免因道路壅塞影響出遊好心情；提醒駕駛人勿疲勞駕駛、酒後駕車。

春節連續假期國道部分農曆初三、初四返鄉民眾將回北部準備開工，預期中山高交通量大增，為確保國道上行車順暢，往年雲林虎尾交流道北上匝道均配合全日封閉，近年屢遭雲林鄉親批駁，高工局表示，當初興建虎尾交流道時曾簽下但書，如果國一交通流量過高，可以暫時封閉匝道，但因地方反應不便民，所以今年改7時到19時進行管制。

「台19線70K~71K往北港朝天宮路段」年節期間預估會出現車多情形，建議台19線北上過境車輛於74.8公里處改道媽祖大橋接文仁路、公園路及145線，避開進香車潮。雲林縣交通隊副隊長簡慶琳表示，北港朝天宮、武德宮周遭將加強執法，呼籲民眾將車兩停放至第一停車場或高灘地公有停車場，再步行進入市區。

▲2021年春節連續假期自2月10日起至2月16日共7天，交通部公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所協調各相關單位、地方警察及客運業者參與疏運工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2021年春節連續假期高鐵雲林站接駁路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市警分局副分局長黃仁男表示，國人農曆春節難免飲酒習慣，警方將秉持「執法無空窗，酒駕零容忍」，呼籲民眾酒後不開車；假期返鄉及出遊車輛驟增，為確保交通安全及車流紓解，至風景區或觀光熱點請用路人務必遵守號誌及交通指揮人員導引，快樂出門平安回家。

嘉義區監理所指出，因應春節連續假期返鄉與出遊的交通需求，假期推出銀髮族「孝親專案」、「宜花東在地有腳租賃優惠」及「東部春遊加碼優惠」鼓勵民眾於連假期間多加使用公共運輸以紓解交通壅塞，降低旅途不便性。優惠措施實施期間為2021年2月9日0時起至2月16日24時止，民眾可至網站（http://www.thb.gov.tw/）查詢相關疏運措施及優惠資訊。

高鐵雲林站表示，春節共加開453車次，防疫期間民眾需配合防疫措施，進入車站大廳以及乘車期間均需配戴口罩及配合量測體溫，列車上會有組員及保全人員機動巡視，如遇不配合者將通知鐵路警察以做好防疫規定。

疏運措施、即時路況可至交通部公路總局網站（http://www.thb.gov.tw）、智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）及幸福公路APP。

▲2021年春節連續假期自2月10日起至2月16日共7天，交通部公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所協調各相關單位、地方警察及客運業者參與疏運工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲年節期間預估會出現車多情形，建議台19線北上過境車輛於74.8公里處改道媽祖大橋接文仁路、公園路及145線，避開進香車潮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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