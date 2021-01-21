豬價較去年同期漲2成　國民黨轟：無能決策讓家庭荷包失血

▲豬價較去年同期漲2成。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

在蔡政府主導下，含萊克多巴胺的美豬1月1日正式開放進口。國民黨表示，根據統計，今年初全台豬肉平均價格較去年同期有約2成的漲幅，農委會卻卸責給農曆春節的季節性需求，但今年農曆年節遲至2月中旬，1月份豬肉價格的高漲幅並非合理範圍。

根據統計，今年1月19日全台豬肉平均價格為每公斤77.35元，較去年1月19日的63.8元高漲了21.23%，也較今年1月1日的72.06元上漲了7.34%。若以今年1月份（統計至19日止）來看，全台豬肉平均價格為每公斤75.76元，相較於去年同期的64.54元，漲幅高達17.38%。

國民黨認為，關鍵因素在於蔡政府開放萊豬進口，卻只顧慮政治因素，不願意強制標示萊劑，讓進口豬肉失去調節價格的功能，國人必須付出更多代價選購沒有問題的國產豬，加重每個家庭的支出負擔。蔡政府不願正視問題，只會甩鍋卸責，不僅國人健康無法獲得保障，荷包也大失血。

台灣自今年元旦起開放萊豬進口，近期出現國產豬價格上漲的情況，豬肉及其內臟是台灣民眾消費最多的肉品食材，根據農委會畜產行情資訊網數據，今年以來，台灣豬肉價格呈現顯著上揚的趨勢。

國民黨憂心，接近農曆春節，恐會再有一波漲幅，但政府官員無法體會小老百姓承受生活負擔的壓力，農委會主委陳吉仲一句「消費者負擔得起」的風涼話，這樣的政府官員還適任嗎？

國民黨認為，蔡政府執意開放萊豬進口，相關配套措施卻讓國人不安心，在擔憂食安問題的情況下，紛紛搶購國產豬肉，造成價格的大幅度波動，關鍵在於蔡政府不願意明確標示「具萊劑的進口豬」，蔡政府無能的決策，讓一般薪資家庭的荷包失血，難道不用負起責任嗎？

▼國民黨「豬肉價漲不停！農委會無能、人民傷荷包」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）