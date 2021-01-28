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為愛環島20年　台大「口腔衛生服務隊」偏鄉小學義診衛教

▲執業牙醫師來到和平國小為小朋友們進行窩溝封填、塗氟等等簡單的治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲執業牙醫師來到和平國小為小朋友們進行窩溝封填、塗氟等治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大口衛隊在臺大醫院兒童牙科醫師郭敏光教授的指導下，於1999年由 84 級林寓涵學姊創立，一群有熱忱、愛心，且受專業服務訓練的臺大牙醫系學生組成服務隊，將都市的熱情與專業的醫學知識，帶入生活機能較需關懷的偏鄉地區，成立至今已二十餘年了，走遍全臺各地，服務了七十多所國小與教育機構的孩子。

有鑑於許多偏遠的鄉里缺乏專業牙醫資源，口腔衛生服務隊全體隊員抱著回饋社會的服務熱誠，每個寒暑假下鄉服務偏遠地區的小朋友，希望能夠利用所學為醫療資源缺乏的地區盡一份心力。而2021年寒假，口腔衛生服務隊來到了雲林元長鄉的和平國小，並將於1月27日起舉辦為期三天的營隊，為小朋友們帶來三天寓教於樂的精彩學習活動。

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▲執業牙醫師來到和平國小為小朋友們進行窩溝封填、塗氟等等簡單的治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲受專業服務訓練的臺大牙醫系學生組成服務隊，將都市的熱情與專業的醫學知識，帶入生活機能較需關懷的偏鄉地區，服務了七十多所國小與教育機構的孩子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此外，將有一群技術高超的牙醫師來到和平國小為小朋友們進行窩溝封填、塗氟等等簡單的治療；在溫馨、開心的氛圍中，小朋友們會覺得安心舒適，不會因為怕看牙醫而擔心害怕，小朋友們的牙齒在專業醫師檢視下，都能得到妥善照顧，哥哥姊姊們也會再次叮嚀小朋友們，每天都要好好刷牙，才能保護牙齒精靈們不受到蛀牙蟲的攻擊。

臺大牙醫系副教授暨口腔衛生服務隊指導老師陳信銘醫師表示，現今新冠肺炎疫情嚴重，與口腔黏膜也有一定的關係。因此口衛隊秉持著傳遞正確衛教知識的初衷，除了直接的協助處理小朋友的齲齒問題，更重要的就是教予小朋友正確的刷牙方式及完備的口腔知識，貫徹防疫醫學的理念，希望孩子們都能有效預防口腔疾病，畢竟預防的力量遠勝於治療。

▲執業牙醫師來到和平國小為小朋友們進行窩溝封填、塗氟等等簡單的治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲執業牙醫師來到和平國小為小朋友們進行窩溝封填、塗氟等等簡單的治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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