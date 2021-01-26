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豬隻飼料成本「每頭漲1100元」　綠委籲農委會春節前穩定豬價

▲▼民進黨「疫情因素飼料原料漲 穩定豬價應超前部署」記者會 陳亭妃 蔡易餘 陳秀寶。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨召開「疫情因素飼料原料漲 穩定豬價應超前部署」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委陳亭妃、陳秀寳、蔡易餘26日召開記者會，指出近期豬飼料原料黃豆、玉米產地價格高漲，加上國際缺櫃因素，「一頭豬飼料成本，增加將近1100元」，擔憂造成國內豬肉漲價壓力，籲農委會穩定飼料價格，在春節前穩定豬價。

陳亭妃指出，南美洲兩大黃豆、玉米出口國巴西、阿根廷，因為反聖嬰現象造成乾旱、阿根廷農業團體罷工影響，加上國際航運價格因缺櫃因素，造成黃豆價格飆漲。陳亭妃也拿出一份台灣畜牧協會提醒其客戶的通知，表示因全球性「大缺櫃」現象，導致黃豆到貨嚴重延遲，恐慌需求出現，恐直接影響到豬價，呼籲農委會提早因應。

根據農委會進口飼料行情數據，黃豆粉價格由去年10月26日每公斤13.6元，至1月25日已經漲到18.5元，漲幅超過三成五；進口玉米粒價格也從去年10月26日每公斤7.7元漲到9.4元，漲幅也超過兩成。

蔡易餘說，貨櫃缺櫃使海運不順暢，貨櫃比裡面原料還貴，國際情勢之下，原物料上漲已經是無法抵抗因素。根據近5年的紀錄，每年豬價的高峰都是在春節時刻，今年加上原物料上漲，擔心消費市場會受到很大的衝擊。

陳秀寳表示，彰化縣是養豬第三大縣，目前黃豆、玉米漲幅大，交通部成立國際海運運輸平穩定工作小組，但可能趕不及需求，她也收到豬農反應，一頭豬飼料成本，增加將近1100元，希望農委會、交通部加強橫向溝通，讓飼料進口可以更加順利。

農委會畜牧處處長張經緯表示，豬肉有年節性需求，過年前一週，將增供10萬頭豬隻，透過行政院平台跨部會溝通，國輪亦做好出港準備，只要原物料有需求，會給予最大協助。

張經緯表示，由於玉米、黃豆在南美國家確實供應失序，目前也向北美和其他國家採購。疫情影響導致全球大缺櫃的問題，過去46%的玉米、大豆用貨櫃運送，已商請業者以散裝貨輪緊急採購，從北美國家進貨，「今天就有一艘船在裝船，2月中抵達台灣，未來裝船情形將動態調整」，另協調台糖釋出8000公噸庫存黃豆，因應需求，也釋出搗碎稻米、尋找替代性原料甘藷等作因應。

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