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社會 社會焦點 保障人權

10分鐘罰10萬！　執行官上門催繳…家人才知她「居檢落跑」

▲居檢女落跑10分鐘　「10萬罰單」險害父親的獨棟透天被查扣。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲居家檢疫落跑還未繳罰單，執行官親自前往查訪。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

法務部行政執行署為落實政府防疫政策，對於違反防疫規定而遭主管機關裁罰之案件，除已建立聯繫窗口加速移送執行外，特訂定為期1個月之強力執行專案，自本年1月26日至2月26日止，並於28日全國13分署辦理同步現場強力執行，法務部行政執行署新竹分署(下稱新竹分署)對於此類義務人，除扣押存款、薪資、股票之外，也會現場查扣動產、不動產，更不排除祭出限制出境、拘提管收等強制手段，以彰顯公權力之執行。

自2020年起至今，新竹分署受理違反防疫規定之罰鍰案件共有21件，金額共計306萬元，分別係因自美國、日本、泰國、越南、中國等地返台擅離居檢地點外出而遭所轄衛生局裁罰1萬元至30萬元不等。新竹分署收案後即速予扣押存款、薪資等財產，並對滯欠金額較高者予以限制出境，截至本年1月止共徵起約108萬元，徵起比例逾3分之1。

新竹分署在28日全國13分署同步執行派出書記官兵分多路現場執行催繳及查扣動作，執行12件防疫違規案件之執行成果，總計收取到42萬餘元，單日執行成效頗佳，更有義務人當場即辦理分期繳納。

其中一名23歲女子於2020年10月自美搭機返台，因短暫離開台北市士林區的居檢場所10分鐘被裁罰10萬元，本案因女子的戶籍地在新竹縣而被移送新竹分署執行，新竹分署書記官到了女子戶籍地址查訪，發現女子老家為一棟新穎獨棟透天建築，她的父親直到書記官上門，才知女兒被開罰催繳，透天厝可能被查扣，嚇得立刻代繳納清償，父親說，女兒並未告訴父母欠繳罰鍰的事，幸好書記官有找到家裡來。

值此全國齊心防止新冠肺炎擴大傳染的非常時期，新竹分署呼籲民眾應配合政府防疫措施，共同為防疫工作而努力。為加強防疫之決心，新竹分署針對已移送執行之案件，也將採取迅速且強力之執行手段，絕不容有任何防疫破口，以遏止民眾無視相關防疫規定且拒不繳納罰緩之惡意行為。

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