盧秀燕抗疫登上CNN！居檢男外出重罰100萬　網讚：美國也該這樣

▲台中市衛生局向居家檢疫期間外出趴趴走的台商開罰100萬，盧秀燕因此登上CNN。（圖／翻攝臉書）

記者鄧木卿、林彥臣、徐愷昕／台中報導

台中市神岡區一名男性台商1月21日自大陸返台，居家檢疫期間竟然多次離開住處，嚴重違反防疫規定，市長盧秀燕25日出面嚴厲斥責這名台商，不顧家人、左鄰右舍及台中防疫安全，「惡行重大，一定重罰！」後續中市衛生局也依照相關法規開罰100萬元。相關新聞登上CNN後，不少美國網友都大讚盧的作法，認為美國也應該仿效。

▲台商趴趴走事件21日曝光後，盧秀燕25日就餘公開活動表示絕不寬貸。（圖／台中市政府提供）

台商趴趴走事件曝光後，盧秀燕25日上午出席公開活動時就表示，因應新冠肺炎疫情，所有入境旅客須居家檢疫14天、不得外出，但這名台商竟一而再、再而三，在居家檢疫期間前後外出7次之多，可以說是惡行重大，市府除強制送至集中檢疫所，也將依法重罰，絕不寬貸，並宣布要求市內減少百人以上大型群聚活動，也請市民戶外活動戴上口罩。

衛生局當日下午即宣布依法重罰100萬元罰鍰，並表示，根據區公所現場訪查並調閱監視器，發現這名台商在檢疫期間違規外出7次，視居家檢疫規定於無物，造成社區疫情傳播風險大增，違規情節重大，不但重罰，男子強制集中檢疫期間將無法領取每天1000元防疫補償，還須自付每天3000元集中檢疫費用。

裁罰消息確定後，該報導也登上CNN，引發各界廣大迴響！CNN travel報導指出，台灣中部的台中市，一名從中國返回的居家檢疫男子，違反檢疫規定3天內就外出7次，還與鄰居發生爭執，遭到台中市政府罰款100萬元，相當於35000美元；除此之外，去年一名來自菲律賓的移工，在政府認可的酒店裡檢疫，但是短暫外出8秒，全程都被監視錄影器錄下，遭罰10萬元，相當於3500美元。

▲居家檢疫男子外出購物趴趴走。（圖／社區管委會提供）

有網友就在 CNN International 的臉書上留言回覆表示，「應該在美國也這樣做，2周降低90%新冠肺炎病例」、「不錯，如果美國也實施這樣的政策，這些措施可以降低新冠肺炎的傳播」、「美國也應該實施同樣的罰則！罰越多人越好！」、「如果每個人都像台灣人這樣嚴肅面對大流行，我們就不會陷入這樣無止盡的苦難」、「如果這個人在美國，他只會在福斯新聞上抱怨，上帝賦予他的權利被侵犯了，笑死我了」。

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