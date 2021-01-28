記者陳凱力／新竹報導

一名小客車駕駛行駛在國道時，遇到隔壁車道的砂石車疑似未綑綁好貨物，導致一個外觀類似斧頭造型的金屬物掉落，砸中小客車的擋風玻璃。小客車駕駛事後報了警，同時上臉書po出驚悚的一瞬間畫面，直稱自己經歷了「絕命終結站」、「離死亡好近」。

src="//cdn2.ettoday.net/images/5425/d5425217.jpg" alt="▲收割畫面曝！砂石車國道掉「斧頭血滴子」 駕駛：離死亡好近。（圖／翻攝爆料公社）" width="600" height="343" title="▲收割畫面曝！砂石車國道掉「斧頭血滴子」 駕駛：離死亡好近。（圖／翻攝爆料公社）" />

▲有駕駛在國道遇到「斧頭血滴子」，直呼自己經歷「絕命終結站」、「離死亡好近」。（圖／翻攝爆料公社，下同）

有網友心有餘悸的在「爆料公社」表示，「1月26日北上107.1k經歷了絕命終結站，九死一生。第一次覺得離死亡好近，前後左右都有車，無處閃避，還好方向盤緊握沒嚇到慌亂轉，還好玻璃沒整片掉落，要不然就GG了！」，貼文網友說，當下腦海中只兩個念頭「xx一定會被砸到」、「不要急煞，不然會被追撞！」事後網友也報了警，原po說「當時只有3-5秒過程可反應，車牌蠻明顯，只是不知道警察經手會需要多久。」



不少網友也說，看到東西飛來撞擊的瞬間，自己也下意識閃了一下身，事情發生的太突然根本沒辦法反應，同時留言討論，「嚇死人，感覺以後上高速公路都會有陰影了！」、「兇器是把斧頭嗎？看起來很像耶！」、「還好有玻璃擋著，如果是騎車已經掰了。」

▲▼「斧頭血滴子」發生非常短暫，幾乎3秒鐘的時間，根本來不及反應。





國道警方表示，26日上午8時許，於國道1號北上107.1公里，一輛行駛在外側車道的砂石車，其所附載的金屬工具掉落，擊中行駛在中線車道的自小客車，本案未造成人員傷亡，不過砂石車駕駛依規定未綑綁好物品導致掉落，可開罰3000元至18000元不等。

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