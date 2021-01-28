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美籍男違居家檢疫挨罰20萬：剛創業沒錢　台北分署點頭分期1年

▲▼美籍男違反居家檢疫挨罰20萬，台北分署上門催繳。（圖／記者羅志華翻攝）

▲美籍男違反居家檢疫挨罰20萬，台北分署28日上門催繳，現場簽下1年分期。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

疫情期間，屢屢看到違反居家隔離，亂跑遭罰錢的案例，法務部執行署台北分署28日指出，針對自2020年3月起，違反居家檢疫沒繳錢的75案中，已執行終結36件，還有11件分期繳納中，執行金額超過222萬元，28日更派員到某被罰美籍義務人家中催繳，於現場簽訂分期筆錄。

台北分署表示，本波強力執行防疫案件專案中，針對28件正在執行、卻沒辦理分期案件，進行義務人及財產全面清查，其中4名義務人屢傳不到，已遭限制出境，另有1名義務人，因未繳納罰鍰、名下新店土地遭查封，台北分署更於本週核發94件執行命令，全面扣押義務人的存款、債權。

台北分署積極執行下，28日更派員，到遭罰20萬的某美籍義務人住處催繳，對方表示，近期因剛從補習班教師離職，新開的線上復健教學事業收入不穩、一時無法繳納，在執行署同仁溝通後，簽下分期1年的筆錄；台北分署表示，遭罰鍰民眾除可現金繳納外，另可至分署刷卡，若不方便到場，也可轉帳、匯款，要是有經濟困難，也可申請分期，呼籲民眾切勿心存僥倖，台北分署必將依法強制執行。

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