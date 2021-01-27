台東6醫院啟動感染管制查核　衛生局籲民眾按規定戴口罩

▲台東縣啟動社區採檢醫院感染措施查核。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期本土COVID-19病例新增有再度升溫趨勢，並因應春節大量返鄉人潮，台東縣衛生局近日邀請東區傳染病防治醫療網謬偉傑指揮官等人，進行縣內6間社區採檢醫院感染管制查核工作，要求落實相關管控措施，保護醫護人員健康，台東縣長饒慶鈴除了感謝第一線防疫人員辛勞，也呼籲民眾及遊客落實勤洗手、戴口罩防疫新生活措施。

衛生局分別於15及27日邀請東區傳染病防治醫療網指揮官謬偉傑及副指揮官何愉懷，前往台東馬偕、部立台東醫院、台東基督教醫院、部立台東成功分院、台東榮民醫院、及關山慈濟醫院等縣內6間社區採檢醫院，進行感染管制查核，針對疑似新冠肺炎個案分流、採檢執行、醫護相關人員是否確實了解通報條件和方式、負壓病房及相關感染管制措施等流程進行檢視輔導，要求醫院端應落實感染管制措施，才可以保護醫院工作者健康。

饒慶鈴表示，感謝第一線醫護及防疫相關人員守護民眾的健康，在疫情升溫時刻，也請民眾務必配合防疫措施，像是出入公共場所全程配戴口罩、勤洗手及生病在家休息等，希望大家不分你我共同對抗疫情。

台東縣衛生局呼籲，因去年下半年疫情趨緩，部分民眾因此未落實防疫措施，透過監測可發現近期台東地區上呼吸道門診每星期就醫人次持續增加中，故請民眾進入醫院務必正確配戴口罩(潮濕及破損應立即更換)，陪病或探病也請配合醫院規定人數限制及時段，以降低新冠肺炎及其它傳染病傳播風險，共同守護醫療資源。

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