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籲藍綠停止爭辯「和平封院」　民眾黨：無謂的口水戰讓人心寒

▲民眾黨27日呼籲藍綠放下對立，認真解決問題。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲民眾黨27日呼籲藍綠放下對立，認真解決問題。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

部桃醫爆發群聚感染，前國建署長邱淑媞痛批指揮中心邏輯錯誤，正確作法就是禁止部桃人員進出，不過由於邱淑媞為SARS期間「和平封院」決策人之一，再度讓誰該為封院負責等議題，成藍綠口水戰。對此，民眾黨27日表示，無謂的口水戰看了無比寒心，也相當遺憾，呼籲藍綠放下仇恨，停止無謂爭辯，認真解決問題。

「疫情越發嚴峻的當下，請停止無謂爭辯！」民眾黨臉書寫道，部桃醫爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心也宣布擴大居家隔離，但目前疫情嚴峻，藍綠卻在翻舊帳，爭辯「和平封院」到底是誰決定。

民眾黨表示，這無謂的口水戰看了無比寒心，也相當遺憾。和平醫院做為國家感染後送醫院，醫師出身的台北市長柯文哲認為「工欲善其事，必先利其器」，早在2018年就「超超前部署」，從市府撥款1億重整，除了升級負壓隔離病房等設備外，日前視察和平醫院時，也要求落實分艙分流、專責醫護兩大制度，避免醫護與患者發生交叉感染。

此外，許多醫護人員擔心影響家人而不敢回家，北市府也貼心地推出「警消醫護加油棧」，提供辛苦的警消及醫護人員一個好好休息的地方，讓他們能無後顧之憂地堅守崗位。

「18年前的SARS給了我們慘痛的一課，而後靠著不斷修正與改善，才能有今日的防疫成績。」民眾黨表示，和平封院的記憶歷歷在目，但該記住的是當年SARS帶來的教訓，進而認真謹慎面對新冠疫情，在生活中徹底落實種種的防疫措施，為在第一線奮戰的醫護人員減輕負擔。

民眾黨指出，正如柯文哲所說「現在不是吵架的時候」，病毒還未遠離，做為有實質權力、有公眾影響力的政治人物，此刻該做的不是互噴口水，而是團結一心，攜手對抗疫情，更要做醫護人員最堅實的後盾。

另外，民眾黨也在上傳的圖片中寫道，「今年是2021年，請藍綠不要再停留在2003！放下仇恨對立，認真解決問題」。

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