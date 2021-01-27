新冠進化為「常駐病毒」　陸專家張文宏：抗疫進入持久戰

▲大陸本土新冠肺炎疫情又起。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

在上海市人大召開之際，大陸抗疫專家、上海華山醫院感染科主任張文宏在27日提交的建議中表示，「新冠病毒從自然界的新發病毒逐漸進化為人類社會的常駐病毒，下階段抗新冠將進入持久戰。」他認為，要真正做好「健康中國戰略」的保障，建立整合性平台已成為當務之急。

面對大陸全國人大、政協兩會將於3月召開，各省市政府近期紛紛舉行地方兩會，張文宏雖在此次上海市人代會全程請假，但仍以上海市人大代表身分，提出推進公共衛生體系建設的建議。

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／取自上海市衛健委）

張文宏表示，當前全球疫情蔓延，進入冬季後大陸多地發生散發和暴發疫情。「新冠病毒從自然界的新發病毒逐漸進化為人類社會的常駐病毒，下階段抗新冠將進入持久戰。」

他認為，就長期抗疫而言，必須依賴於全市性均衡配備的公共衛生體系，將抗疫工作落實到日常工作，才能保障整個城市對傳染病侵入的敏感性和常態化的傳染病控制，以保障城市的安寧和政治經濟生活的有序開展。

張文宏進一步指出，當前中國大陸的感染病學科體系陳舊，還有待於體系的更新發展，以應對感染病疾病譜的變遷和新發傳染病的挑戰。

他說，在新形勢下，要真正做好健康中國戰略的保障，積極推進公共衛生臨床體系的建設，即感染病學科體系的現代化，實施多學科協作，建立整合感染病、傳染病、疾病控制、新診斷技術與藥物研發的立體化的現代感染學科體系和研究平台已成為當務之急。

據大陸國家衛健委27日晨通報，1月26日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例75例，其中境外輸入病例20例（廣東7例，上海5例，甘肅4例，天津2例，江蘇1例，四川1例），本土病例55例（黑龍江29例，吉林14例，河北7例，北京4例，上海1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為本土病例（在陝西）。

大陸國家衛健委副主任曾益新27日說，從去年12月份以來，中國大陸一些地方相繼出現了新冠肺炎聚集性疫情，當前疫情防控工作出現了一些新的變化，另一方面，今年1月日均輸入病例數是去年11月近2倍；同時，春節即將臨近，疫情傳播的風險增加，疫情防控形勢還是複雜嚴峻的。

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