蔡英文兩度下令「保住黃捷」　蔡其昌：當事人希望派援兵就出兵

▲立法院副院長蔡其昌上廣播節目。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者蕭羽耘／台北報導

高雄市鳳山區無黨籍議員黃捷罷免案將在2月6日舉行，總統蔡英文以黨主席身分二度呼籲「保住黃捷」。立法院副院長蔡其昌27日提出，蔡英文下令一定是黃捷想要正面迎戰，民進黨態度就是以當事人為主，當事人希望派援兵就出兵。

罷捷案倒數10天，黃捷近日選擇不坐以待斃，和民進黨民代一起，開始到路口拜票，呼籲鳳山鄉親於2月6日投下不同意票。

針對罷捷案在即，蔡其昌27日上廣播節目提出，結構上，鳳山地區要罷免黃捷很困難，民進黨方面持尊重，看起來黃捷的態度是要正面迎戰，加上蔡英文下令，就一定是她想要正面迎戰，民進黨態度就是以當事人為主，當事人希望派援兵就出兵。

至於黨主席蔡英文下令保捷，如果罷免成功是否顯得沒面子？蔡其昌說，對鳳山人有信心，罷免主要還是跟人有關係，大家喜歡把前桃園市議員王浩宇跟黃捷做比較，但沒有辦法類比，因為每一個人的言論、作為，都有自己該負的責任。

蔡其昌認為，王浩宇可能在言語上會引來爭議，但黃捷沒有做什麼。他也直呼：「罷免理由認真一看實在是太離譜，你覺得鳳山市民會這麼離譜嗎？我還是不太相信。」