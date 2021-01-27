罷免黃捷門檻出爐！同意票需達7萬2892票　開票之夜兩陣營規劃中



▲罷免投票逼近黃捷四處拜訪基層。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免高雄市議員黃捷投票即將在2月6日登場，高雄市選舉委員會公布選舉投票人人數為29萬1566人，同意票數需達原選區選舉人數4分之1以上，也就是說罷免黃捷票數需達7萬2892票，且同意罷免票數多於不同意罷免票數，罷免才算通過。

高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案即將在110年2月6日(星期六)舉辦投票，據高雄市選舉委員會統計，鳳山區投票人人數為29萬1566人。並依規定於投票日3日前（110年2月2日）公告。罷免案通過同意票數需達原選區選舉人數4分之1以上，且同意票數多於不同意票數，因此此次同意罷免須超過7萬2892票，是當時黃捷當選市議員票數1萬8420票的近4倍之多。

高雄市選舉委員會指出，本次罷免案投票人人數的計算，除年齡外也要符合居住期間，也就是中華民國國民，年滿20歲，即民國90年2月6日以前（包括當日）出生，無受監護宣告尚未撤銷情形，並在被罷免人原選舉區繼續居住4個月以上，即在民國109年10月6日以前（包括當日）遷入設有戶籍，到投票日前一天繼續居住者，有罷免投票權，並列入投票人人數來計算。

罷捷團體「鳳山清捷隊」表示，開票之夜會選擇在總部前，並設置即時開票，與支持者一同迎接結果；至於黃捷開票當天是否會有規劃，黃捷服務處表示目前還在規劃中，尚未定案。

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