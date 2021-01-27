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蔡英文發起挑戰賽「PO一本買的書」　唐綺陽被點名接棒

▲▼蔡英文發起買書挑戰賽。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文發起買書挑戰賽。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

今年的台北國際書展考量防疫需求，改成線上舉辦書展。為了讓大家都能參與閱讀活動，總統蔡英文在臉書上發起挑戰遊戲，「po一本你最近買的書challenge」，點名星座大師唐綺陽接棒。

蔡英文表示，連續兩年沒有實體書展可以逛，實在有點可惜，不過還是呼籲大家還是要買書、看書，一起來支持多元又自由的台灣出版業，還附上了新年購書清單一共15本。

15本書籍包括，《海上傭兵：十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》、《太平洋的多重歷史：大洋、土地與人群》、《庫德的勇氣：庫德族人追求和平與獨立的故事，以及一段跨國界的台庫情緣》、《狂飆一夢：台灣民主化與沒有歷史的人》、《老屋顏與鐵窗花》、《台灣早餐地圖》、《風起台灣 Be Sky Taiwan大海的一天》、《女子山海》、《通往世界的植物：台灣高山植物的時空旅史》、《採集人的野帳》、《滬尾畫帖：淡水古蹟擬人誌》、《大井頭放電影：台南全美戲院》、《藝術家的一日廚房：學校沒教的藝術史，用家常菜向26位藝壇大師致敬》。

此外，蔡英文特別謝謝作家陳柔縉女士，寄來新出版的小說《大港的女兒》，該本小說以高雄港為舞台，透過女性的視角，細細刻劃出近代台灣的百年流轉，因此非常推薦大家讀讀看！

蔡英文提醒，防疫期間，避免人潮群聚，買一本好書在家看，休閒又能充電，也是不錯的選擇，最後點名唐綺陽接棒接棒挑戰賽。

副總統賴清德也響應蔡英文的挑戰賽活動，分享最近購買的書，希望大家透過閱讀豐富人生，增廣見聞，隨後點名羽球國手戴姿穎接棒。

▲▼主持人唐綺陽出席公視全新實境談話節目《36題愛上你》上檔記者會。（圖／記者張一中攝）

▲唐綺陽。（資料照／記者張一中攝）

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