民進黨挺川普「壓錯寶」　國台辦：與蓬佩奧臭味相投

▲國台辦發言人朱鳳蓮主持1月27日例行記者會。（圖／翻攝CCTV4）

記者任以芳／北京報導

日前，有綠營人士砸錢在美國買廣告牌表示「台灣人支持」等言論，但隨著美國總統拜登上任後，大陸方面指出蔡英文政府挺川普是「壓錯寶」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（27日）表示，「民進黨當局與蓬佩奧之流為伍，只能說明他們是臭味相投。」

朱鳳蓮說，「民進黨當局為了一黨私利，一心貼靠美國前政府的反華勢力的種種行徑，事實正是如此。過去一段時間，民進黨當局和蓬佩奧等反華勢力勾連，以美謀獨是無所不用其極，手段卑劣，遭人唾棄。」

針對蔡政府對美政策，朱鳳蓮進一步說，「他們對美國總統選舉押錯寶之後，還是不甘心，又使出了種種的招數，企圖固化與蓬佩奧之流合謀的台美勾連所謂的成果，甚至不惜以開放進口含有萊克多巴胺的美豬，損害台灣民眾的生命健康福祉。」

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

最後，朱鳳蓮強調，這些倒行逆施，我們已經看到已經引發台灣民眾的強烈的不滿，「民進黨當局與蓬佩奧之流為伍，只能說明他們是臭味相投，一定會受到歷史的審判和嚴懲。」

另外，有陸媒提問台灣制憲基金會日前發起成立「台灣新憲聯合陣營」，希望推動「新憲」成為常態化、組織化運動；台灣綠黨也提出推動「修憲公投」，要求刪除有關「國家統一」的表述。

對此，朱鳳蓮接連強調，一小撮台獨分子，頑固不化，不斷鼓譟操弄所謂憲改議題，破壞兩岸關係。一再玩弄「公投謀獨」，就是另外一種形式的台獨動向。最後，朱鳳蓮呼籲，「希望台灣社會各界和廣大民眾能夠認清危害，不放任縱容任何此類滋事挑釁行徑。」

