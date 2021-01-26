「護國城市」鄰近桃園全市消毒！新竹市匡列隔離　12人名單曝光

▲新竹市公園消毒、百貨防疫，林智堅視察。（圖／新竹市政府）



記者許力方／綜合報導

部桃群聚感染擴大，史上最大規模隔離5000人，全案至今已經來到3262人，包括醫院476人、社區305人、回溯2481人，號稱防疫以來最大考驗，不止桃園緊繃，鄰近縣市也都陸續曝光名單。新竹市政府25日宣布暫停學校課輔、長照、共餐據點，市長林智堅26日也親上火線公布，轄內12人隔離，2人出院、其餘皆為陪病，醫院全停止探病。

市府25日才召開緊急防疫會議，決議全面提高新竹市防疫警戒標準，停辦室外500人、室內100人以上之集會活動，市府即日起暫停長照C據點、共餐食堂、社區大學、長青學苑，全市學校也停止社團、活動營隊與課輔，住宿型機構也暫停開放探視。

▲新竹市匡列隔離12人，林智堅：2人出院。

林智堅26日再度親上火線視察，指出截至當天上午，部桃相關匡列新竹市的隔離人數有12人，其中一人是在1月14日出院，另外一名外籍移工1月12日出院，其餘10人都是陪病者及和陪病者接觸人員，希望市民不要恐慌，去年團結一致防疫有成，這段期間一定要把口罩戴好戴滿，盡量不要出入人潮聚集地。

林智堅也宣布竹市8大醫院停止探病，包括新竹台大、馬偕、國泰、國軍、南門、新生、和平、新中興，他說，桃竹竹是共同生活圈，竹市是半導體產業重鎮，也因此成「護國城市」，疫情上都一律以「料敵從寬」態度面對，昨起竹市全面升級防疫，也啟動全市消毒，包括公園、公共場所人口稠密處，對民眾生活造成不便，懇請所有市民體諒。

新竹市依中央指示分三階段完成預防性噴藥工作，第一階段針對火車、公車、計程車等交通場站，百貨公司、量販店等大型營業場所，夜市、市場、商圈等人潮聚集處；第二階段針對人潮聚集的125座公園；第三階段則針對公私立國小、國中及高中等學校進行消毒。

【不斷更新／新北僅次桃園！部桃隔離3262人 各縣市回溯人數一次看】



►保持溫度冬季必備